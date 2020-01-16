中美均不滿協議內容 簽約避關係惡化

《華爾街日報》引述北京知情人士稱，該協議並非任何一方此前期望的。美國此前試圖推動中國對經濟政策展開根本改革，以幫助美企，但這次未能如願，而中國也有約3700億美元的出口商品未擺脫關稅措施。報道稱，2018年以來，中國一直推動40-40-20計劃：即美方要求有40%可解決，因中國已在籌劃相關改革；40%需要繼續談判，20%則不能談判，因損害國家安全。美國最初反對，但現在已基本準備接受中國的框架。

路透社：關稅損害美製造業

據路透社報道，美國聯邦儲備委員會和其他經濟學家的研究表明，美國對中國工業零部件和材料加徵的關稅，對美國製造業競爭力和就業造成的損害尤其嚴重。

報道稱，貿易戰是美國製造業去年普遍放緩的關鍵成因之一。據美聯儲數據，美製造業產出在11個月中有7個月下降，第二季年率為下降3.3%，創2009年第二季以來最大降幅。

美聯儲、美國統計局和密歇根大學研究人員上周公布的另一研究顯示，進口關稅對美國出口造成影響，供應鏈成本上升導致關稅影響較大的產品出口減少約2%。特朗普的關稅措施對美企影響廣泛，其中近1/3的進口中有約46.5%需支付關稅。

（中美角力）