中美簽署首階段協議 關稅暫不撤 北京大量採購 專家：作出很大讓步

明報記者

白宮消息稱，美國方面有包括特朗普在內等52名官員及議員出席及見證簽署，包括副總統彭斯、貿易代表萊特希澤、財長梅努欽、白宮國家經濟顧問庫德洛等。而中方代表為劉鶴、商務部長鍾山、中國駐美大使崔天凱，以及央行行長易綱等4人。特朗普比預定時間遲了20分鐘左右進入已坐滿了人的東廳，他在致辭中多次表示感謝中國國家主席習近平，又稱與習是好朋友，但他和習都在為各自的國家服務。

劉鶴讀習近平口信 盼公平對待中企

劉鶴宣讀習近平的口信，稱在中美簽約之際，委託劉鶴帶去問候；中美雙方完全可以通過平等磋商來找到解決問題的辦法，下一步雙方要把協議落到實處，積極取得進展。希望美方公平對待中國企業及貿易，並祝特朗普及家人新春快樂。

劉鶴又說，中美達成第一階段經貿協議，有利中國也有利美國，也有利全球經濟。他說之前兩國對很多問題的看法不一致，但在平等的基礎上達成協議，說明「辦法總比困難多」。下階段我們要堅持問題導向，落實好第一階段的協議，為解決下階段的問題創造條件。中國企業將根據需要購買400億美元或更多的美國農產品。他強調中國開放的大門必將越開越大。隨後劉鶴跟特朗普共同簽署中美第一階段貿易協議。至少200人，包括美國企業家、國會議員等見證了簽署儀式。協議將在30日後生效。

美方早前透露多項協議內容，備受關注之一包括中國承諾大宗採購。中國同意在未來兩年內增購價值2000億美元的商品，其中包括價值500億美元的石油和天然氣產品、780億美元的製成品，以及380億美元的服務，主要是金融服務。美國希望以此減少對華貿易逆差，但不少專家擔憂難實現，因出口目標遠高於當前水平。

根據協議，中國還同意擴大對美國的市場准入，懲罰竊取美商業機密的中國公司，並停止強迫美國公司轉讓技術。不過一些美國關切的問題，如中國國企補貼，懸而未決。

庫德洛在簽署協議前受訪表示，達成該項協議可令美國在未來兩年的國內生產總值增長0.5%。庫德洛說，未來是否取消之前對價值3600億美元中國產品加徵的關稅，將取決於中國如何兌現承諾。如中國沒達成採購目標，美國有權採取新關稅措施。梅努欽稍早前亦表示下階段美國將著重解決科技和網絡安全問題，以結束與中國的貿易衝突。

內地學者：美強加超中國需要採購額

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任、國務院參事時殷弘對本報表示，在中國經濟持續走低、國內需求減少的現况下，美國這次強加於中國的2000億美元總採購，是明顯超出中國需要的。美國很可能將繼續向中國強賣商品，另一重點是將「盡可能要中國在更大廣度、深度、強度上進行結構性改革」。

（中美角力）

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