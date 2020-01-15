撈獲水底竊密裝置 江蘇11漁民獲獎

新華報業網報道，江蘇自2016年以來已連續3年召開「海上國家安全人民防線專項表彰獎勵大會」，對打撈上繳水底可疑竊密裝置的漁民進行表彰獎勵。去年，江蘇漁民又先後撈獲多個水底可疑竊密裝置，並及時上繳國家安全機關。國家安全機關會同有關部門透過技術分析發現，其中7個裝置屬他國製造，分別具有水底調查、識別、存儲、傳輸等多種竊密功能，對中國家安全構成嚴重威脅。

另據《環球時報》報道，2016年南海漁民也曾打撈出一個形狀像魚雷的東西，拍照傳給海南省國安廳工作人員後，懷疑是一個偽裝成魚雷的間諜裝置。經技術部門分析和多方查證，確定這是一個纜控水底機械人，具有水底照相和光纖通訊、衛星通訊等功能，是外國海軍在中國海域秘密投放的，既能蒐集中國重要海域內各類環境數據，又能探測獲取中國海軍艦隊的活動動向，實現近距離偵查和情報收集任務。

報道指出，國家安全部門早已察覺海水之下的危機，他們認為在海洋管理、海洋預警、海洋安全方面急需建立自己的情報預警機制和海上人民防線機制，並與漁民建立聯絡機制。