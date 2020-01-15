撈獲水底竊密裝置 江蘇11漁民獲獎

【明報專訊】江蘇省國家安全人民防線建設領導小組辦公室前日在南通市召開表彰獎勵大會，對2019年度在江蘇海域打撈上繳水底可疑竊密裝置的11名漁民及相關人員給予表彰獎勵。
新華報業網報道，江蘇自2016年以來已連續3年召開「海上國家安全人民防線專項表彰獎勵大會」，對打撈上繳水底可疑竊密裝置的漁民進行表彰獎勵。去年，江蘇漁民又先後撈獲多個水底可疑竊密裝置，並及時上繳國家安全機關。國家安全機關會同有關部門透過技術分析發現，其中7個裝置屬他國製造，分別具有水底調查、識別、存儲、傳輸等多種竊密功能，對中國家安全構成嚴重威脅。
另據《環球時報》報道，2016年南海漁民也曾打撈出一個形狀像魚雷的東西，拍照傳給海南省國安廳工作人員後，懷疑是一個偽裝成魚雷的間諜裝置。經技術部門分析和多方查證，確定這是一個纜控水底機械人，具有水底照相和光纖通訊、衛星通訊等功能，是外國海軍在中國海域秘密投放的，既能蒐集中國重要海域內各類環境數據，又能探測獲取中國海軍艦隊的活動動向，實現近距離偵查和情報收集任務。
報道指出，國家安全部門早已察覺海水之下的危機，他們認為在海洋管理、海洋預警、海洋安全方面急需建立自己的情報預警機制和海上人民防線機制，並與漁民建立聯絡機制。