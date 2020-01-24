廣東GDP逾10萬億 全國首省 增長6.3%

佛山成省內第三GDP破萬億城市

馬興瑞在報告中指出，過去一年廣東「堅持穩字當頭，及時採取措施頂住經濟下行壓力，堅定穩妥有效應對中美經貿摩擦，促進經濟運行保持在合理區間」。預計全省GDP達10.5萬億元以上，同比增長6.3%左右，佛山成為廣東繼廣州、深圳之後第3個GDP超過1萬億元的城市。今年廣東GDP的增長目標將會進一步調低至6%左右。

在粵港合作方面，馬興瑞表示，將深入落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，加快建設具有全球影響力的國際科技創新中心，推進綜合性國家科學中心先行啟動區建設，打造廣深港澳科技創新走廊。加強基礎設施互聯互通，推進粵澳新通道建設、皇崗口岸重建和深圳灣口岸通關模式創新，完善港澳機動車便利入出內地政策措施。積極爭取前海深港現代服務業合作區擴區。全面落實中央惠港惠澳政策，實施「灣區通」工程，大力推進港澳青年創新創業基地建設，推動在粵工作生活的港澳居民民生方面享有本地市民待遇，積極推進粵港澳合作辦學、合作辦醫，強化生態環保合作，打造宜居宜業宜遊優質生活圈。

預算安排31億個稅差額補貼

新華社報道，在對2020年的工作安排中，廣東省財政廳將加快支持推進粵港澳三地規則銜接貫通，落實大灣區個稅優惠政策，全省預算安排個稅差額補貼資金約31億元，使在大灣區珠三角9市工作的境外高端人才和緊缺人才稅負成本實現與香港趨同；支持加快建設國際科技創新中心，預算安排1億元支持粵港澳科技合作和粵港澳聯合實驗室建設，省市財政5年合計安排6億元與國家自然科學基金會設立區域創新發展聯合基金。

此外，今年廣東還將加快提升基礎設施互聯互通，探索赴港澳發行地方債，傾斜支持大灣區基礎設施建設；支持符合條件的港澳青年創新創業基地納入廣東省區域性（特色性）創業孵化基地建設扶持範圍，給予不超過5000萬元省級資金支持；支持解決港澳人員在粵涉及的住房、子女教育、醫療保障以及社會保險銜接等問題，預算安排11億元推進大灣區內地11家高水平醫院建設。