今開中常會 韓國瑜：黨主席非我心之所向

【明報專訊】競逐台灣總統失利的高雄市長韓國瑜周一回到市府上班。對於外界關切其選後仍可領逾1.6億元新台幣（約4200萬港元）選舉補助款一事，韓國瑜競選辦公室指出，總統選舉補助款是由推薦政黨即國民黨向中央選舉委員會領取，並非韓國瑜本人領取。韓昨凌晨再透過facebook發文稱「選舉補助款我一塊錢也不會拿」，請大家放心，「選舉補助款和國民黨主席一樣，都不是我的心之所向」，又說「就算拿得到也會全部捐出去」。
多名青壯派辭中常委 促從核心改革
國民黨大選失利後，黨內掀起改革聲浪，多名青壯派黨員紛紛宣布辭任中常委。剛獲得連任的立委江啟臣前日晚率先宣布請辭，並呼籲其他中常委一同總辭。成功連任立委的蔣萬安隨後和應，稱國民黨經歷兩次總統敗選，檢討改革刻不容緩，應先從黨內決策核心中常會開始。彰化縣議長謝典林，尋求連任失利的國民黨立委沈智慧、黃昭順，與候任立委楊瓊瓔昨亦宣布辭任中常委。
國民黨主席吳敦義上周六選後為敗選請辭，中常會今將決定其去留，並討論黨主席補選時程表。「ETtoday新聞雲」報道，中常會將確定吳敦義請辭案通過，由第一副主席曾永權代理主席。此外，青年團總團長、中常委田方倫將在中常會提議提前改選中常委。據該黨規劃，補選將在春節後的2月3日至4日受理參選人登記，3月7日投票；最終版本仍待中常會討論通過。