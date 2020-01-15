今開中常會 韓國瑜：黨主席非我心之所向

多名青壯派辭中常委 促從核心改革

國民黨大選失利後，黨內掀起改革聲浪，多名青壯派黨員紛紛宣布辭任中常委。剛獲得連任的立委江啟臣前日晚率先宣布請辭，並呼籲其他中常委一同總辭。成功連任立委的蔣萬安隨後和應，稱國民黨經歷兩次總統敗選，檢討改革刻不容緩，應先從黨內決策核心中常會開始。彰化縣議長謝典林，尋求連任失利的國民黨立委沈智慧、黃昭順，與候任立委楊瓊瓔昨亦宣布辭任中常委。

國民黨主席吳敦義上周六選後為敗選請辭，中常會今將決定其去留，並討論黨主席補選時程表。「ETtoday新聞雲」報道，中常會將確定吳敦義請辭案通過，由第一副主席曾永權代理主席。此外，青年團總團長、中常委田方倫將在中常會提議提前改選中常委。據該黨規劃，補選將在春節後的2月3日至4日受理參選人登記，3月7日投票；最終版本仍待中常會討論通過。