布拉格與台北締姊妹市 上海解友城關係

布拉格市長：民主價值將兩地串連

中央社報道，簽約儀式在布拉格舊城廣場的市政廳舉行。賀瑞普致辭表示，布拉格與台北雖相隔遙遠，但民主價值以及對人權、自由的尊重將兩地串連一起。台北市長柯文哲感謝賀瑞普對台灣的支持，歡迎他再次訪台，稱「台灣一定會熱情歡迎你」。兩人隨後簽署協定，全面提升兩市在文化、教育、科技、旅遊和衛生領域的交流合作，並互贈禮物。賀瑞普送市鑰給柯文哲，柯文哲則回送檜木穿山甲雕刻。兩市官員還簽署動物園及觀光合作備忘錄，台北市立動物園將贈送穿山甲給布拉格。

上海市批挑戰「一中」原則

上海市昨日隨即宣布解除與布拉格的友城關係，批評布拉格政府公然挑戰一中原則，對此強烈譴責和嚴正抗議。上海市府外事辦公室聲明稱，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不復存在，宣布立即解除與布拉格市友城關係，並暫停一切官方往來。聲明又敦促布拉格政府「早日認識錯誤，以實際行動消除負面影響，回到一個中國原則上來」。目前大陸僅剩廣州市與布拉格有姊妹市關係。

台灣陸委會昨日下午發文強調，台灣相關城市與國際間締結姐妹市，是正常、健康的國際城市交流，是台灣的權利，中共無權置喙；呼籲北京當局不要在國際間以一中原則限縮台灣生存空間，務實共同面對兩岸關係新局。

法新社引述賀瑞普在德國《世界報》發表的文章表示，布拉格2016年與北京簽的姊妹市協定包含一中條款，讓布拉格難以接受；又稱在與北京交往中感受不到尊重，不僅布拉格樂團訪華演出被取消，寫信也不回，不是對待伙伴的應有方式。