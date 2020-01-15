今簽協議 美撤華匯率操縱國認定 路透：未來兩年中國購1.5萬億美商品服務

明報記者

中美一個月前宣布達成第一階段貿易協議，中國商務部曾表示，雙方一直在履行文件的法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署後續事宜溝通。萊特希澤（Robert Lighthizer）周一對霍士財經網（Fox Business Network）表示，協議的文本翻譯即將完成，將於周三的簽署儀式之前公布。

有消息人士對路透社透露，在周三簽署的協議中，中國承諾未來兩年增購約2000億美元（約1.5萬億港元）美國商品及服務，涵蓋近800億美元商品、超過500億美元能源產品、約350億美元的服務，以及約320億美元的農產品。800億美元商品當中包括汽車、汽車零件、飛機、農業機械、醫療設備、半導體等。消息人士還指，若中方不遵守協議承諾，美國有權向中國商品加徵關稅，不過協議並無條款阻止中國報復，有可能令雙方重回現時情况。

被禁5年 美禽肉昨回歸中國市場

而在12月，中國進口954萬噸美國大豆，高於上年同期的572萬噸，也比11月進口量的828萬噸增長15%。昨日，一個貨櫃共23.94噸美國鳳爪已運抵上海並進行卸貨查驗，獲第一時間簽發「入境貨物檢驗檢疫證明」。中新社稱這是美國禽肉被禁止輸華5年來，首批產品順利通關正式回歸中國市場。

美國財政部周一亦發布半年度匯率政策報告，指出人民幣兌美元在去年9月初跌至7.18後，又在10月升值，當前匯率約在6.93，「在這種情况下，財政部決定中國此時不應再被認定為匯率操縱國」。報告稱，中國在擬簽署的第一階段貿易協議中，對避免人民幣競爭性貶值作出可執行的承諾，並同意公布相關的匯率和對外收支數據。知情人士表示，該決定對中國政府來說沒有實際影響，卻是釋出善意的重要象徵。不過，報告仍將中國等10個美國主要貿易國列入監察清單，美將密切關注這些國家的貨幣政策。

仍與9國家列監察清單

外交部發言人耿爽昨表示，中國本來就不是匯率操縱國，「美方的最新結論，應該說符合事實，也符合國際社會的共識。」耿爽表示，國際貨幣基金組織最新一項評估認為，人民幣匯率水平大體上與經濟基本面相符，等於客觀上否認了中國操縱匯率。他強調，中國是負責任的大國，不會搞競爭性的貨幣貶值，沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動，並將繼續深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

耶倫：可緩局勢 京學者：仍有分歧

針對此次協議簽署對中美關係及經濟前景的影響，「美國之音」引述美國聯邦儲備委員會前主席耶倫（Janet Yellen）表示，協議短期內可緩和兩國緊張關係，但不確定性依然存在，兩國也沒有可能解決對全球經濟造成影響的問題。北京大學國家發展研究院副院長黃益平說，協議的最大貢獻是為兩國發展的不確定性設定了一個上限，但他也認為，兩國分歧將繼續存在。

（中美角力）

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