熱比婭孫女現身 稱自由幸福促停造謠

前新疆首富熱比婭於2000年因危害國家安全罪被判監禁8年，2005年，她保外就醫前往美國。近期，新疆因職業技能教育培訓機構（海外媒體稱「再教育營」）而引發國際社會關注。熱比婭曾稱「30名親屬被關押」。

《環球時報》報道，去年10月，該報記者見到了熱比婭的大兒子卡哈爾•阿不都熱依木，他說，自己已經快20年沒見過熱比婭了，現在偶爾能通過朋友或報紙、電視得知她又發表一些分裂國家、破壞民族團結的言論。卡哈爾說，熱比婭所稱「30名親屬被關押」完全是「胡說八道」，自己家人目前都在正常生活，他平日忙着做生意，在阿克蘇有個果園，有不錯的收益，年均純收入能約有20萬到30萬元人民幣。

熱比婭23歲的孫女阿依迪達• 卡哈爾說，「記得我上初中時候，新聞上在播她的畫面，當時我很疑惑：『怎麼會這樣？這個人是我奶奶嗎？』父母跟我們說：『她出國了，走上不好的路。』」阿依迪達剛從新疆大學工商管理專業畢業，起初她擔心一些公司不敢接收她，沒想到政府還幫她聯繫了幾家國企，接受完採訪，她馬上就要去面試。

熱比婭的外孫女卡迪爾亞說，「她（熱比婭）總說『維吾爾文化被滅絕』，但我們過節的時候也會穿傳統的艾德萊斯服飾，跳維吾爾族舞蹈，唱維吾爾族歌曲。現在我們還能學習知識，學校提供的各種優越條件、補助，都是國家支持的。」