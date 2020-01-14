國民黨青壯：九二共識過時 陸學者：弄錯方向

雲林縣長張麗善昨晨參加公開活動時表示，九二共識本來定義是良善的，現在已被扭曲，黨中央應該聽取民意。她表示，九二共識講的是一中各表，「你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，兩個獨立國家」，一中各表是說各自表述，「我們有我們的憲法和主權、國土」。她認為不用再畫蛇添足，刻意操作意識形態，兩岸能夠和平穩定，大家在國際間互相拉提，不要在國際間引起海嘯。

彰化縣長王惠美亦透過幕僚表示，兩岸議題是這次大選主軸之一，但九二共識顯然已無法獲得民意支持，而兩岸和平又是台灣民眾最關切的事情，國民黨應該重新思考兩岸政策的定位與走向。

黨籍立委：九二共識已然崩解

台北市議員游淑慧前天透過臉書發文建議，重新思考28年前的「九二共識」是否仍合時宜；黨籍立委許毓仁亦則質疑，國民黨面對中國議題提不出新的論述，「九二共識」已然崩解。

不過上海台灣研究所常務副所長倪永杰表示，國民黨這次選舉中並沒有明確的兩岸政策論述，棄守了前主席馬英九時代的國共政治基礎，沒有發揮既有的兩岸牌優勢，「九二共識也不談，一中各表也不談，就是賺錢發財」。

他指出，國共雙方若沒有穩定的政治共識和基礎，「哪裏會有和平、發展，會有『貨出去、人進來、發大財』這種繁榮景象？」倪永杰認為，國民黨敗選是因為自身政黨競爭力沒有很好的發揮，「檢討敗選原因不要緊，（但是）不要搞錯了方向」。