銷假首上班 韓國瑜：沒計劃選黨主席 稱平常心看「罷韓」 冀團結面對內憂外患

韓國瑜昨日上午回高雄市府上班，部分「韓粉」在場外穿國旗裝向韓國瑜獻花，高喊「市長加油」、「我們永遠支持你」。《聯合報》報道，韓國瑜隨後在葉匡時、李四川、陳雄文3名副市長陪同下出席記者會，大批媒體同時一擁而上，場面一度混亂。他先為請假近3個月向高雄市民道歉，並強調市府團隊這段時間並沒有停下來，他也要求選後也不要把選舉情緒帶進來，全力拼市政。

有薪假工資全捐救助專戶

韓國瑜請假期間，市長職務由副市長葉匡時代理。韓自去年10月16日起請假，其間包括休假和有薪事假，換算共有19萬餘元新台幣（約4.9萬港元）薪資，將全數捐給高雄市社會局急難救助專戶。

針對總統大選開票當晚，韓國瑜臨時取消選後國際記者會，帶家人直奔高雄一家火鍋店吃火鍋，韓國瑜表示，取消記者會是為讓現場民眾冷靜回家接受選舉結果；帶家人及競選團隊吃火鍋，則是因為競選團隊有人午飯、晚飯都沒吃，才特別陪他們吃消夜慰勞一下。對於是否參選中國國民黨主席，韓國瑜表示，目前完全沒這個規劃；至於高雄市政府小內閣是否調整，他也說，目前沒這規劃。

另外，面對「We care 高雄」等民間團體發起「罷韓」行動，韓國瑜表示，「罷韓」活動從去年2月就開始，他始終以平常心面對，市府團隊也會持續努力，不受影響。針對外傳有人將發動遷戶口配合「罷韓」，韓國瑜也指出，尊重各方民主操作，他很坦然，仍會回歸市政全力以赴，沒有任何政治上考量。

對於大選後的政治局勢，韓國瑜指出，有一場暴風雨在前面等着我們，希望總統蔡英文能帶領台灣團結面對內憂外患，迎接外部的挑戰「趨吉避凶」，帶給人民安居樂業及幸福繁榮的日子。韓國瑜並期待選後大家回歸理性，接受選舉結果，這也是民主自由可貴之處，世代之間和諧，不要對立。

另外，民進黨高雄市議會黨團上午也在黨團舉行「回來上班就專心市政」記者會，籲韓國瑜選總統鎩羽而歸後，要回高雄市府上班。民進黨市議員黃文益批評韓國瑜表達請假一事向市民說「很抱歉」只是敷衍，沒有發自內心的歉意，且坐著說「很抱歉」沒有誠意，他認為韓國瑜應該起身鞠躬表達他的良心不安。