深圳國企述職會變盛宴 豪飲茅台16萬

董事長被免職

被曝光公款吃喝的光明區建設發展集團有限公司，是深圳光明區屬的一級國有企業，由深圳市光明新區管委會全資控股。成立於2010年2月，主要業務為房地產投資和建設工程。深圳市紀監委的暗訪人員調查該公司的年會，並通過深圳電視台《第一現場》曝光用公款吃喝亂象。報道稱，1月4日晚上9點，在位於龍華區的某五星級酒店宴會廳，一群人在大肆吃喝。這場中式宴會的菜單包括海參、象拔蚌、洋參石斛燉鮑魚湯等名貴海鮮，不含酒水，每桌要價5000多元。

酒店門外擺放的指引牌上顯示，這裏進行的是一家國有企業2019年的年終述職會。據暗訪人員了解，述職會共有80人參會。當天晚上7點，述職會結束後，光明建發集團在宴會廳內擺11桌酒席。晚宴正式開始後，該集團負責人張國玖首先致辭稱，「我們喝的是高興的酒、快樂的酒」。據調查，在宴會現場喝的大瓶茅台酒，市面售價每瓶8千元。光明建發集團此次喝掉的茅台酒，總價在16萬元左右。

暗訪組經初步了解，光明建發集團為了走賬更方便，委託旅行社操辦了這場述職會，費用包括了租用場地、房間住宿和晚宴等諸多費用。

光明區政府新聞辦公室昨日下午發布情况續報稱，經市、區紀委監委初步核實，光明區建設發展集團有限公司存在違反中央八項規定精神公費吃喝情况，將對相關責任人追查到底。