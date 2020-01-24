黨政一把手多空降 廣東本土官式微 省「四套班子」21官3廣東人 專家：中央不願粵人治粵

在廣東兩會開幕前，新華社報道，前國家外匯管理局副局長張新上周四（9日）接受任命擔任廣東省副省長。53歲的張新是湖南人，曾任中國人民銀行金融穩定局局長，2017年6月起出任國家外匯管理局副局長。內地自2018年起已向多地地方領導崗位上調配了11名國家金融系統前高管，張新此番成為最新一位「金融副省长」。

而就在一個月前的省人大常委會第16次會議上，前北京市委常委、市政府副市長、湖北籍的林克慶也獲任命，空降廣東，任省委常委、副省長。廣東如今配齊一正八副9名省長，當中包括最新空降的張、林在內，7人為外省籍。12名省委常委中，本土官員僅1人，為曾在烏坎事件中放言「境外媒體要是信得過，母豬都會上樹」的時任汕尾市委書記、現省委秘書長鄭雁雄。另人大主任李玉妹、政協主席王榮分別來自山東、江蘇。

地級市方面，原浙江台州市長、浙江籍張曉強上周調任汕尾市委書記，接替前任廣東增城人石奇珠，成首位非廣東籍汕尾一把手。1975年生的張曉強同時也是全國現任最年輕的地級市委書記。

客家潮汕幫退休或落馬 加速式微

廣東官場原本長期有「客家幫」和「潮汕幫」兩大本土派系坐鎮，但近年多名兩派官員退休或落馬，京官空降增多，本土派加速式微。本報梳理廣東21個地級市黨政領導人發現，除清遠市長之位因前任廣東普寧人黃喜忠，在去年12月調往江西南昌而暫時空缺之外，在43名書記、市長當中，僅剩4名粵東客家人，6名潮汕人，另有8人來自廣府及粵西地區，外省籍幹部則佔到25人，其中22人在粵任職超過10年。對比3年前的數字，21個地級市的「四套班子」合計也僅約17名外省籍幹部。

劉銳紹：忌憚廣東地方力量

本港時事評論員劉銳紹對本報表示，外地官空降廣東趨勢早已開始，中央長期以來都忌憚廣東地方力量，利用頻繁調換官員來避免地方出現「尾大不掉」的局面。他認為，這種做法雖有利中央加強對地方控制，但外省籍幹部在地方易「水土不服」，短時間難與本地人融合，不易在地方政績上取得長遠發展，不過「對中央來說，只要（地方）不亂就好」。

烏坎事件 中央意識須遏制地方勢力

他指出，過往廣東官場由中共已故元老葉劍英葉家為代表的「客家幫」坐大，去年葉劍英之子葉選平去世，標誌「客家幫」勢力終結。綜合內地傳媒報道，廣東「客家幫」官員自中共十八大後旁落，前廣州書記萬慶良、前珠海書記李嘉，以及省委原常委、統戰部原部長曾志權等近年落馬的官員，均被認為是「客家幫」成員。另外，劉銳紹指潮汕地區也因發生陸豐烏坎事件具特殊性，讓中央意識到地方幹部與當地民眾結合的「威力」，遂更有必要遏制地方勢力。

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