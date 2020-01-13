駐京周記：地方政府急推電子收費招詬病

強行分配名額 靠親友關係過關

內地推行ETC已有多年，官方以路費95折等優惠吸引民眾辦理，但至今未獲全覆蓋。內地高速公路的收費站近年逐漸增加ETC收費通道，同時減少人工收費通道，意圖迫使司機更多使用ETC。為方便推廣，有城市甚至在高速公路出口處設立ETC辦理網點方便司機登記辦理。但更多的城市以強行分配相關系統工作人員辦理ETC名額，否則年底扣除獎金等方式推廣。有工作人員不得不動用親友關係以完成任務。

收費亂 同路段3日收費各不同

不少司機表示，若需要高速通行發票，都會選擇人工通道。進入新年，愈來愈多的車主對ETC收費的不透明及內地高速路費漲價感到憤怒。有網友上傳扣費信息，在3天內同樣的路段收了3種不同費用，其中最低和最高相差近4倍。另有網友行駛一次高速，收到30多條扣費信息，每條僅幾元到10多元不等。

與此同時，大量收費站ETC終端不能顯示收費金額及通行路段，扣費信息亦不是即時顯示，令司機直嘆收費是一筆糊塗帳。

央視等官媒批評此收費是在給百姓「添堵」。根據有關交通部門解釋，新執行的ETC收費方式，是為了防止有人偷逃通行費。及為各地高速路管理方減少工作量，和最大可能收取過路費而設計的，但有關系統並未經過聽證而急急推出，備受司機詬病。

明報記者 鄭海龍