故宮餐廳推年夜飯 正月十五前爆滿

中新社報道，故宮角樓餐廳的工作人員證實了預定年夜飯消息，他表示消息是餐廳12日上午發布的，預定時間是從小年夜（1月19日）到正月十五（2月8日），目前已經全部預約滿了。餐廳方面表示，基於保證菜品質素，只有3個包廂提供年夜飯。但對於價位標準，他則表示「不清楚」。對於還想預定的顧客，工作人員表示只能先記下電話和時間，後續如有空檔會再通知。

故宮角樓餐廳位於故宮博物院的出口神武門外，白天供應各種簡餐。該餐廳不屬於故宮門票覆蓋區域，無論是否在故宮遊玩，都可以在這裏用餐。去年3月，故宮角樓餐廳曾因供應火鍋引發爭議，儘管官方後來解釋該火鍋是使用電磁鍋而非炭火鍋，但火鍋供應仍然被叫停。

每桌收6688元 被批故宮商業化

故宮角樓餐廳將供應年夜飯的消息在網絡引發熱議。此次近7000元的年夜飯被有些網友質疑故宮過度商業化，但也有不少網友認為，結合時間、地段通盤考慮這個價位不算很貴，北京不少高級飯店的年夜飯都比這個價位高。「這地段真不貴，只是高調了。請問是宮女上菜嗎？」一名網友的詼諧評論獲得了1.4萬個讚。