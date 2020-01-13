論文吹捧導師師母 學術期刊撤稿道歉

讚導師崇高師母優美

引發關注的論文名稱為〈生態經濟學集成框架的理論與實踐〉，2013年10月分兩部分刊發在《冰川凍土》第五期上，數萬字共35頁。論文中，就職於中科院寒區旱區環境與工程研究所的作者徐中民在論述生態經濟學的過程中列舉了導師夫婦的事例，用大篇幅談論「導師的崇高感和師娘的優美感」。

澎湃新聞網報道，徐中民在論文中稱，「我的導師程國棟，上海人，胸懷博大，成為中國科學院院士已20年，『移山造海』的成果豐富，實乃國之棟樑，望之可讓人頓生一種崇高感。」在論述「師娘的優美感」時寫道，「師娘美，其風姿綽約，雅致宜人。師娘現在儘管年齡已大，但風韻依然高絕，形象更顯雍容華貴。在師娘的優美中潛伏着女性的大道之美，這遠遠超過了她的外表形體美。」

《冰》為審核不嚴致歉 導師：事先不知

徐中民「提取的師娘二三事」分別為：「女子無才便是德」、「給導師做飯是一種義務」、「見利思大義」。 大讚師母其實能力很強，她懂英文、打字速度很快，每晚帶導師散步。

由於行文吹捧諂媚之風躍然紙上，引發網民熱議。有評論稱「看到這些文字基本上都是汗毛豎立、雞皮疙瘩掉一地」。評論指，俗話說「千穿萬穿馬屁不穿」，出現這樣一篇馬屁文章不足為奇。

《冰川凍土》由中科院主管，是中國冰、雪、凍土和冰凍圈研究領域唯一的學報級期刊。徐中民為中科院西北生態環境資源研究院博導，是凍土學家、中科院院士程國棟第一名從事人文地理學研究的碩士生，碩士方向為寒區經濟。

《冰川凍土》編輯部昨在微信公眾號發表聲明，稱高度重視事件，經報編委會審核，決定對該文撤稿，並對審核不嚴鄭重致歉。論文中涉事「導師」程國棟也回應稱，2011年從領導崗位退下來後對期刊的關心很少，對兩篇文章的發表事先一無所知，但作為主編事後沒做任何處理，應負重要責任。他稱已正式申請引咎辭職，並向讀者道歉。