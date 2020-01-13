洪秀柱：新黨主席應交棒青壯

中央社報道，參選台南市區域立委失利的洪秀柱表示，選舉失敗有目共睹，黨主席理所當然要負起責任，「雖然不是全部的原因，但吳敦義要好好檢討過程中發生什麼事」。至於未來黨主席人選，洪秀柱說，要交棒予青壯一代承擔責任，凡是有能力領導國民黨，重拾中華民國憲法路線的人選都應支持。尤其現在是最困難的時刻，願意出來承擔重責大任的都讓人佩服。她指出，中華民國憲法是指「一中憲法」、是朝向統一的憲法。

國民黨中生代也齊呼國民黨應徹底改革。國民黨中央委員連勝文在facebook發文表示，高雄市長韓國瑜在選前曾說過「一定要改革國民黨」，這個火種已經點燃，國民黨必須展開世代交替，不能再持續過去的老派思維及傳統的操作模式。

中生代：應徹底改革

國民黨青年部主任蕭敬嚴也在facebook發文表示，黨應推動世代交替，即便黨主席無法由青壯世代直接接班，至少相關的黨務主管、重要的各級幹部都應任用年輕人，且要充分且大量授權。

（台灣大選）