大選翌日 解放軍萬噸級艦艇入列

標誌中國向第四代驅逐艦發展

據央視新聞報道，南昌艦歸建入列儀式昨晨9時許在青島軍港碼頭舉行，海軍宣布南昌艦歸建入列和艦名、舷號101，並向南昌艦艦長授予軍旗、向艦政委頒發命名證書。南昌艦艦長周明輝表示，南昌艦是一艘從第三代向第四代跨越的驅逐艦典型的代表，除了導航雷達採用傳統的天線結構，其他的各型雷達採用的都是相控陣，是當前中國國防工業，水面艦艇建造的最高的水準。他並稱會抓緊時間完成全系統全科目訓練，形成作戰能力，融入戰鬥體系。

055型萬噸級驅逐艦滿載排水量超過1.2萬噸，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，並擁有112個導彈發射單元，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，被譽為是航母的帶刀護衛。該型艦是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大的作戰艦艇，該艦服役標誌着中國的驅逐艦已經躋身於全球最先進軍艦的行列。

南昌艦於2014年12月在江南造船廠開工，2017年6月28日下水 ，2019年4月23日參加海上閱兵公開受閱，證明該艦在閱艦式前已開始服役。去年5月25日，央視旗下微信公眾號發布海軍北海艦隊宣傳片中出現了055萬噸驅逐艦航行畫面，佐證該艦入列北海艦隊。

（台灣大選）