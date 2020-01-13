大選翌日 解放軍萬噸級艦艇入列

【明報專訊】台灣綠營選舉大勝，解放軍昨日在青島高調舉行新一代海軍055型導彈驅逐艦首艦南昌艦歸建入列儀式。055型導彈驅逐艦是解放軍最為先進的萬噸級艦艇，南昌艦的入列標誌着中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代跨越發展。解放軍海軍首批055型驅逐艦共建造8艘，目前已下水6艘，還有兩艘還在分段總裝。
標誌中國向第四代驅逐艦發展
據央視新聞報道，南昌艦歸建入列儀式昨晨9時許在青島軍港碼頭舉行，海軍宣布南昌艦歸建入列和艦名、舷號101，並向南昌艦艦長授予軍旗、向艦政委頒發命名證書。南昌艦艦長周明輝表示，南昌艦是一艘從第三代向第四代跨越的驅逐艦典型的代表，除了導航雷達採用傳統的天線結構，其他的各型雷達採用的都是相控陣，是當前中國國防工業，水面艦艇建造的最高的水準。他並稱會抓緊時間完成全系統全科目訓練，形成作戰能力，融入戰鬥體系。
055型萬噸級驅逐艦滿載排水量超過1.2萬噸，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，並擁有112個導彈發射單元，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，被譽為是航母的帶刀護衛。該型艦是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大的作戰艦艇，該艦服役標誌着中國的驅逐艦已經躋身於全球最先進軍艦的行列。
南昌艦於2014年12月在江南造船廠開工，2017年6月28日下水 ，2019年4月23日參加海上閱兵公開受閱，證明該艦在閱艦式前已開始服役。去年5月25日，央視旗下微信公眾號發布海軍北海艦隊宣傳片中出現了055萬噸驅逐艦航行畫面，佐證該艦入列北海艦隊。