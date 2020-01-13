中央社報道，綠營色彩的智庫台灣智庫執行委員賴怡忠分析，這次台灣選舉是印太區域中防衛自由、民主的關鍵選舉。他認為，過去4年美台關係持續發展，不是因為美國對「某個政府」的支持，而是對民主、自由的政府的支持。美台之間有良好互信，雙方合作得以強化。

他又稱，蔡英文是穩定現狀的理性領導者，這符合美國的期待與利益。因雙方理念相近，台灣可以說是美國在亞洲「最鐵」（最堅固）的合作伙伴，未來美國支持台灣的力量將更強；美台在軍事和其他方面的交流合作可將持續深化。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲也表示，蔡英文近年在政策及立場上都相當穩定，連任也使其國防政策具中長期穩定性，有助深化美台互信基礎。

蘇紫雲認為，除了增加國防預算，繼續改善軍隊待遇，蔡英文將持續向美軍購及研發武器，強調從過去幾年台灣的軍售案來看，未來4年間，機動炮兵火箭和M109A6帕拉丁型自走炮車可能有新進度。他並推測，未來來訪的美國顧問團或逐年增加，成為慣例。

（台灣大選）