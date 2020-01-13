美日代表賀蔡連任 中國：反對官方往來 台灣學者：與美日友好 有利爭取區域貿協

中央社報道，酈英傑在與蔡英文會面時首先祝賀後者勝選，又讚揚台灣選民參與神聖的民主過程，「這次的選舉提醒我們，美國和台灣不只是合作伙伴，更是同一個民主社群的一分子，由共同價值觀緊密聯繫」。酈英傑表示，他有幸在蔡英文的第一任任期與其合作，共同追求美台許多共享利益，為此感到驕傲，堅信美台將持續攜手同心，再創新局。

酈英傑：台美是民主社群一分子

蔡英文感謝酈英傑，稱此次選舉表明，民主和自由確實是台灣最珍貴的資產，也是台美伙伴關係長期穩固的基礎。她表示，台美之間已從雙邊的伙伴關係，升級為全球合作伙伴，未來會不斷加強台美在全球議題的合作，相信台灣可以和美國一起為世界帶來更多的貢獻。

蔡英文：冀與日在經貿更多交流

蔡英文隨後接見大橋光夫，後者亦首先祝賀蔡英文連任，又稱其在百忙中接見，顯示台灣非常重視與日本的關係。他說，未來4年對台灣非常重要，期待蔡英文為台灣、亞洲、乃至全世界的發展「持續發揮高度的領導統御能力」。蔡英文表示感謝，稱新的一年希望與日本在經貿、文化、體育等各領域有更多交流合作，相信台日關係可以更上一層樓。

美前副總統拜登也在twitter發文祝賀蔡英文，並恭喜台灣人民再次成功舉辦選舉。他表示，「台灣因自由、開放而變得更加強大。」又呼籲「美國應該持續強化與台灣及其他民主政體的關係。」

中華經濟研究院副執行長李淳表示，未來4年，蔡英文政府應趁勢在區域經濟整合有所突破，無論是跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）還是台美自由貿易協定（FTA），台灣都很有機會簽署。他指出，與由中國大陸主導的區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）不同，CPTPP的核心力量日本、澳洲、加拿大等成員國對台灣都較為友善；政府要與民眾更好溝通，以詳細的論述、透明的資訊，解釋加入CPTPP的重要性。另一方面，中美貿易戰令美國傾向對台灣友好的策略，美台關係目前達到高峰，因此也極有機會簽署FTA，不過需要政府拿出誠意，與美國在豬牛進口、轉基因食品、通訊開放等領域取得共識。

外交部：台灣選舉是中國地方事務

中國外交部發言人耿爽昨則強硬表示，反對中國的建交國同台灣進行任何形式的官方往來。

耿爽表示，「台灣地區選舉是中國的一個地方事務」，有關國家的做法違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉；又呼籲有關國家「慎重妥善」處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

（台灣大選）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676