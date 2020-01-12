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2020年1月12日星期日
中國新聞
蔡英文連任 817萬票破紀錄 稱相信香港朋友感高興 籲兩岸「和平對等民主對話」
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選民：有中間派朋友因香港事件「歸隊」
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瀋陽「冰嬉節」 龍舟冰上鬥快
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涉受賄 國開行原董事被除黨籍
內地博士論文 訂雪豹保護策略
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瀋陽「冰嬉節」 龍舟冰上鬥快
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【明報專訊】北方進入隆冬時節，冰雪運動受到不少民眾歡迎。 昨日在渾南區奧林匹克公園渾河冰面的「盛京冰嬉節」暨「渾南杯」第二屆中國瀋陽國際「冰龍舟」大賽激戰正酣。圖為參賽者在比賽中。
（新華社）
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