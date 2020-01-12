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瀋陽「冰嬉節」 龍舟冰上鬥快

【明報專訊】北方進入隆冬時節，冰雪運動受到不少民眾歡迎。 昨日在渾南區奧林匹克公園渾河冰面的「盛京冰嬉節」暨「渾南杯」第二屆中國瀋陽國際「冰龍舟」大賽激戰正酣。圖為參賽者在比賽中。

（新華社）

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