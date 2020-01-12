白宮經濟顧問庫德洛：貿協翻譯近完成

路透社報道，庫德洛表示，中美首階段經貿協議將在15日正式由總統特朗普與國務院副總理劉鶴在白宮共同簽署，他並說簽署儀式前雙方會先進行正式晚宴，簽署後再舉行午宴。「重要活動將在1月15日星期三舉行。劉鶴副總理將在這裏。我想他星期一、星期二、星期三都會在這裏。」

庫德洛還說，協議的文本翻譯工作「實際上已經完成」，簽署工作「一切按計劃進行」，正式文本會在15日簽署儀式完成後公布。不過白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）向CNBC頻道表示，目前仍待協議的翻譯文本近乎完成，大家正等待「這份86頁協議的中文翻譯」。

對於外界對首階段協議所產生的疑慮，即中美貿易中真正的結構性難題留在後面，庫德洛否認有關說法，「我們在協議各項章節中都得到了很多我們想要的。像美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）所言，這種事從來沒人做到過。美國從來沒有這樣的貿易協議，這才是最難的地方」。他強調這項協議是「歷史性的重大成就」。美方官員們也表示，這份協議將觸及中國貿易的其他領域，即美方最關注的爭議主題，如知識產權、金融服務、匯率與爭端解決機制等。