指孟晚舟行為如詐欺 加司法部：符引渡標準

加拿大哥倫比亞省高等法院將於本月20日，再次就引渡華為首席財政官孟晚舟一案舉行聽證會。有法律專家呼籲加國司法部長終結該案，但司法部稱並未作出任何與引渡有關的決定。依加拿大現行的有關引渡法條，被引渡者必須符合「雙重犯罪」要素：即不僅在尋求引渡的國家屬犯罪，同時在加拿大也要構成違法。

符「雙重犯罪」 在加國尋求引渡國均屬罪行

加拿大Global NEWS報道，加拿大司法部表示，孟晚舟被指控的罪行在加拿大也是犯罪，應以詐欺罪名引渡至美國。加國司法部門文件指出，孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，意即在要求引渡國家構成犯罪，也在加拿大為犯罪行為，因此能夠引渡。這是加國司法部首次提出這一意見。「雙重犯罪原則」（double criminality）為加拿大引渡條例的核心原則，在考慮某人會否被引渡到協議國家前，該人被指控的罪名必須在加拿大及尋求引渡的國家均屬罪行。

目前，華為方面暫未對加拿大司法部的說法進行回應。2018年12月1日加拿大應美國要求，在溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）逮捕孟晚舟。美方指控她涉及銀行詐欺，以及就華為在伊朗的商業活動，誤導了匯豐銀行（HSBC）。但孟晚舟堅稱自己無辜，她的代表律師團隊也表示，孟晚舟應獲釋，理由是美國要求引渡的理據是華為違反美國對伊朗的制裁，但這在加拿大不是罪行。律師們認為，這不符合進行引渡所需的「雙重犯罪」條件。