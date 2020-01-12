吳敦義辭黨主席 韓國瑜明高雄上班 國民黨敗因歸咎一國兩制台方案反送中

攜妻子上台鞠躬 韓致電賀蔡英文

昨晚韓營在高雄競總外封街等待開票結果，當得知落敗後，韓國瑜手拖妻子李佳芬，以及競選拍檔張善政等上台鞠躬，承認失敗。韓國瑜說，努力不夠，辜負大家的期待，呼籲台下支持者不要激動，務必冷靜。他表示，已致電祝賀蔡英文未來4年得到授權繼續帶領台灣往前，也服從選舉結果，這是民主該有的胸襟氣度。

民調專家：輸因違背誠信選總統

藍營將落敗歸咎三大原因，包括大陸的國家主席習近平去年初提出一國兩制台灣方案，被綠營成功操作為亡國感，令年輕人投票意願大增；加上香港反送中事件、國家機器結合媒體和網軍的抹黑攻擊，以及競選團隊與策略紊亂等，都尊致韓國瑜選情重挫。從去年8月已預言韓國瑜選情不振的趨勢民調總經理吳世昌認為，韓國瑜敗選的主要原因是他違背誠信選總統，「在歷史上，還沒有人第一任市長沒做滿就去選總統；沒有政績，很難說服人，光靠300多萬韓粉不行。」

多人痛哭 有人喊「韓國瑜選主席」

隨着各區的選票陸續開出，原本就百來人的國民黨總部現埸人人神色凝重，差不多沒人隨主持人喊「凍蒜」或加油，反而偶爾有人高呼「吳敦義下台」、「改革國民黨」。去年曾掌摑文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中也在現場，她對開票過程表示「很詭異」，隨時間推移，現場充滿了悲情，在韓國瑜發表敗選感言時，很多人失聲痛哭，還有人舉牌高喊「韓國瑜選主席」。

在台南挑戰民進黨立委王定宇失敗的國民黨前主席洪秀柱，在發表敗選感言時強調，這次的選舉從一開始就亂了套，國民黨初選選舉規則改了又改，黨主席絕對要為選舉結果負起最大的責任。

洪秀柱：黨主席要負最大責

吳敦義在韓國瑜宣布敗選後也召開記者會，表示將會在本周中常會上提出一級主管總辭，希望中常會允許。吳敦義表示，國民黨在總統選舉上遇到挫折，在區域立委席次也並不完全符合期待，就國民黨的政治任務而言，並沒有達到好的成績，要冷靜沉思檢討，未來希望國民黨能在基礎上更求精進，至於這次跟選務有關的一級主管以上，包括主席、副主席、秘書長、一級主管以上的幹部，會在本周的中常會請求准許總辭。

吳敦義又讚揚韓國瑜敗選後，非常謙虛、誠懇地恭喜蔡英文，希望她的第二個任期能夠做出國民需要的政策，希望中華民國國家安全，讓人民安居樂業，兩岸能夠和平發展，「這是國民黨的一貫主張」。他又說韓已盡其努力，全力以赴，在競選過程中沒有踰矩，並充分代表國民黨公正、公平、和公開的競選風度及氣質，認為「雖敗猶榮」，並對韓國瑜致上最深的謝意。

明報記者

（台灣大選）