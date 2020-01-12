選民：有中間派朋友因香港事件「歸隊」

下午投票不用排隊 未現「九合一」人龍

台灣總統立委大選昨晨8時開始投票，一早已有選民排隊，不過開始投票後，人龍很快散去，沒有出現像2018年九合一選舉一樣要排隊幾小時的情况。在台北龍江路票站，據從一所職業中學借到票站工作的黃老師說，午飯過後已不用排隊，選民只要來到就可以投票。66歲郭姓退休人士昨早8時已來投票，但下午投票結束，他又回到票站，說看看票箱也開心。在開票後，他就很認真地在一旁觀看。

許小姐和男友昨早一同在台北西門町附近的票站投票，二人都說屬於中間選民，投票會考量施政及時事，譬如香港反修例亦會對選擇有影響。二人沒有具體表明選哪一對組合，但形容總統票「不會是這個，也不會是那個」，言下之意將投給宋楚瑜。他們說，就算投了等同廢票也沒關係，「因為另外兩個真的投不下去」。

「只選賢能 不問藍綠」

另一對情侶吳小姐和阿健，昨午3時許才來到台北龍江路票站，被問及為什麼這麼遲，吳說因為陪阿健去別的區投票，然後才回到自己所在的區。他們說投票既不看政黨，也不很介意香港的因素，只覺得自己應該投票，「我們心目中有人選，就這樣，藍綠並不重要」。另一選民唐小姐也是如此，她說只選賢能，不問藍綠，至於香港因素，她並不太留意，「我常年在外國」。她說很多朋友在Line分享香港的事，相信他們投票會有這方面的考量。

與弟弟一同前往投票的詹先生說，希望用選票維護台灣本土意識，強調自己一直以來有政治傾向，並未受香港事件影響，不過身邊就有中間派的朋友因此「歸隊」。詹的弟弟亦說一家人政見相同，不存在分歧。

而在距投票截止差不多還有10分鐘，選民阿許才趕到，他說因睡過頭了，差點誤事。他說香港反修例事件對他影響很大，如果再不出來投票，選一個能守護台灣的人，「今日的香港就會成為明日的台灣了」。

（台灣大選）