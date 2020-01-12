民進黨立委失7席 力保過半數 民眾黨首戰登第三大黨 柯文哲握下屆選總統門票

國民黨增3席 未重演「九合一」大翻轉

合共113個議席的台灣立法院，選舉結果與上屆相比並無翻天覆地變化，民進黨取得61席，國民黨拿下38席，其他政黨共獲14席。立委選舉採「單一選區兩票制」，選民一票投選區代表，選出73席區域立委和6席原住民立委；一票投政黨，得票率超過5%門檻的政黨，按得票比例和提名名單次序分配34席不分區立委，並將擁有下屆總統大選候選人的提名資格。

民進黨奪得區域立委和原住民立委中的48席，並全取濁水溪以南的雲林、嘉義、台南、高雄、屏東合共21席，在新北12席中佔據9席，台中8席則與友黨台灣基進囊括6席，彰化4席延續3比1的優勢，重奪九合一選舉失去的新北、台中、彰化、雲林、高雄。在各3席的平地和山地原住民立委中，前演員高金素梅連任6屆，國民黨獲3席，民進黨有2席，其中有「原住民族教育之母」之稱的伍麗華成為民進黨史上首個山地原住民立委。

蔣萬安贏「雙帥對決」 保藍營關鍵席

台北8席區域立委的爭奪最為激烈，最終國民黨取得4席，其中競逐連任的蔣中正家族第四代成員蔣萬安，力壓代表民進黨、曾在高盛集團香港分公司任職的吳怡農當選，贏得這場「雙帥對決」。兩人均被稱為有「男神級顏值」及美國知名大學學歷，又被視為台灣傳統政治家族後代與新一代政治素人之戰，因此備受關注。早前有藍營中人擔心，若蔣輸給吳，藍營恐怕將面對崩盤態勢。

親綠林昶佐二度擊敗藍營對手

民進黨在台北雖僅有3席，但另一席屬於親綠營的重金屬樂隊閃靈主音林昶佐，他二度擊敗國民黨籍的國防與國際關係專家林郁方。林昶佐上屆代表太陽花學運後成立的時代力量出戰，但去年8月因「路線之爭」退黨，同樣退出時代力量的洪慈庸則在台中連任失敗。

今次立委選舉第三勢力小黨備受關注，台灣民眾黨初戰告捷，取得逾11%的政黨票，憑此拿下5席不分區立委，並成為立法院第三大黨，柯文哲也手握競逐2024年總統大選的門票。柯文哲說，2022年九合一選舉將是下一個關鍵點，會用力去準備，目標成為台灣第一大黨。上屆取得3席區域立委、2席不分區立委的第三大黨時代力量，今次僅憑7.75%的政黨票獲3席不分區立委，親民黨的3個議席則全數流失。

親民黨議席全失 時代力量取3席

首次參選的台灣基進陳柏惟則在台中爆冷擊退尋求連任的國民黨顏寬恒，令顏家吞下政壇首敗的苦果。

明報記者

（台灣大選）