陸學者：兩岸續冷對抗 台經濟將惡化

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺對本報表示，勝選的蔡英文在接下來的任期內，兩岸關係將繼續處於冷對抗狀態。「因為蔡英文沒有連任的壓力了，副手賴清德又自稱是務實的台獨工作者，民進黨當局積極配合美國，在太平洋兩岸選邊站，進一步加大與大陸對抗的力度。」

稱不排除蔡續打香港牌

朱松嶺說，蔡英文與大陸的對抗行為，仍然會假以「維持現狀」的名義，且不排除繼續利用香港議題、人權議題和所謂主權議題。他指出，已獲通過的國安五法及反滲透法，在蔡英文接下來的任期內會被貫徹實施，「這些惡法已經為兩岸之間豎起一道新的鐵幕」。台灣立法院去年12月31日三讀通過反滲透法，根據總統府網站昨日發布，該法將於本月15日公告實施。

朱松嶺認為，接下來台灣當局可能會謀求美國親台派的幫助，繞開大陸與包括美國在內的國家談經濟合作框架，並謀求與中國大陸的所謂全面脫鈎，「但實施起來恐怕沒有那麼順利，不排除有些想法和意圖胎死腹中」。他指出，儘管如此，但若蔡英文在未來4年據此執政，會導致兩岸對抗、動盪的風險進一步增加，資本方亦會考慮戰爭風險問題，未必敢於放手投資台灣。

至於未來台海是否會兵戎相見，朱松嶺認為，大陸用和平方式解決台灣問題，是1979年以來明確宣告的對台大政方針，這一方針政策至今沒有變化。但《反分裂國家法》第8條明定了用非和平方式解決台灣問題的三種情形，至於未來會否適用這一條文，完全取決於台灣方面會否「鋌而走險」，及台灣當局和外來勢力的行為是否觸及這一條文。

他稱，現時民進黨已在大法官層面佔據一定優勢，若台灣當局敢於利用釋憲的方式，將中華民國憲法中提及的「中華民國」以「（台灣）」的方式加以注釋來為台獨正名，無疑是民進黨當局搞「釋憲台獨」，跟大陸攤牌。由此引起的一切責任完全由民進黨當局承擔。

稱美有一股力量 欲掏空「一中」

朱松嶺還認為，台灣問題是中美關係中繞不過去的問題。特朗普上台以來，美國通過了一系列涉台法案，這些涉台法案以美國國內法的形式規範兩岸關係和台灣當局的地位，這是嚴重干涉中國內政的行為，給「台獨」勢力釋放了錯誤信號，使得民進黨當局愈走愈遠，兩岸關係愈來愈緊張。他認為，美國國內有一股力量，希望通過國會立法等方式，逐步掏空「一個中國政策」中的「一中」內涵，這是中美關係中非常危險的舉動。

明報記者

（台灣大選）