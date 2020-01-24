蔡英文連任 817萬票破紀錄 稱相信香港朋友感高興 籲兩岸「和平對等民主對話」

明報記者 劉利 劉曉宇 賴俊傑 台北報道

3名總統候選人昨日均一早現身票站投票。國民黨總統候選人韓國瑜在女兒韓冰陪同下，抵達高雄林園區普願寺投開票所，投完票未受訪離去。蔡英文9時前往新北市永和區秀朗國小投票所投票，抵達後有不少人高呼「總統好」。親民黨總統候選人宋楚瑜則將戶籍遷至淡水投票，稱因亡妻名「萬水」，又說很高興台灣在選舉這天這麼平靜，展現民主風範。

投票率增至74.9% 蔡多韓264萬票 宋楚瑜未達5%

昨日台灣天晴，投票有序，下午4點投票截止後，各地投開票所陸續開票，蔡英文及副手賴清德自開票一路領先，1個半小時後已突破200萬。在民進黨競選總部觀看開票的支持者情緒高昂，不時搖旗吶喊。中選會昨晚10時03分完成開箱，宣布投票率達74.9%，較2016年的66.2％明顯回升，投票人數1446.4萬。蔡英文獲得超過817萬票，得票率57.13%，超越前總統馬英九在2008年時拿到的765.9萬票，創下台灣自1996年民選以來的歷史紀錄。

蔡特別多謝年輕人支持

韓國瑜、張善政獲得552.2萬票，得票率38.6%，較「蔡賴配」少264萬多票；宋楚瑜、余湘僅獲60.8萬票，因得票率未達5%門檻，確定將拿不回1500萬元新台幣保證金。

蔡英文提早宣布獲勝，她昨晚9時召開記者會，表示這是屬於全體台灣人的晚上，要謝謝台灣人民的勇氣與堅持，「各位，蔡英文守住了，我們一起守住這塊自由的土地、民主的堡壘」。她說，台灣人民再次在全世界面前展現尊嚴與自信，今天勇敢自信的決定，將成為明天各大媒體的焦點，每個人都是主角，「相信全世界許多民主國家、很多香港朋友，都會為我們今天集體的決定感到高興」。她並特別多謝年輕人的支持。

稱彰顯不屈服大陸威脅 隨時可重啟對話

蔡英文提及兩岸關係，表示選舉結果顯示「主權民主被大聲威脅時，台灣人會用更大的聲音喊出堅持」；民進黨「面對中國試圖改變台海現狀，台灣別無選擇，必須強化民主防衛機制，保護台海安全」。她強調為兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，希望北京能理解，民主台灣，民選政府，不會屈服於威脅，兩岸相互尊重才符合彼此人民的利益與期待。

在回答媒體提問時，蔡英文稱「中國壓力會持續存在，甚至會愈來愈大」，選舉結果彰顯台灣人民拒絕一國兩制、堅持主權民主自由的方式，身為台灣的總統，她必須在民意的基礎上處理兩岸關係。她稱隨時可以跟對岸重啟對話協商，提出這樣的條件是務實可行，就看北京是否釋出善意。

林泉忠：「香港因素」最大關鍵

劉兆佳：反映台不滿陸施壓 無關香港

對於蔡英文獲創紀錄票數，多名內地專家均不願直接回應，「原因不太好評判」。東亞國際關係學者、東京大學法學博士林泉忠則認為最大關鍵是「香港因素」，此亦令台灣年輕人肯出來投票。他解釋，香港局勢令台灣人產生對一國兩制的恐懼感，提高台灣人保存兩代人努力的自由、人權、民主等核心價值的意識，去年反修例風波發生後，蔡英文各方面民調都領先韓國瑜。

全國港澳研究會副會長劉兆佳不認為「香港因素」對蔡勝選有決定性，因即使香港無發生動亂予民進黨、蔡英文作選舉用途，但過去數年大陸對台灣在經濟、外交上施壓，很多台灣人會透過選舉反映不滿。他指香港因素頂多是在台灣人眼中覺得香港的一國兩制失敗，即使香港無發生動亂，台灣都不會放棄其獨立地位與大陸談判。

（台灣大選）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676