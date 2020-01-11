北京聞風：習新年首訪緬甸 升級中緬佈局周邊 ／文：鍾鳴九

經濟主權支持緬甸 發揮建設作用

吉林大學公共外交學院副院長孫興杰對筆者表示，近年來，中緬關係發展穩健。兩國高層保持常態的溝通和往來，緬甸國務資政兼外長昂山素姬多次訪華，與習近平主席建立了良好的工作關係。孫興杰認為，今次訪問將重新定義和提升中緬全面戰略伙伴關係的層級，探討中緬兩國在「一帶一路」倡議下的新合作，推動互聯互通項目落地生根。

商務部數據顯示，2019年1月至9月，中緬貿易額135.4億美元，同比增長17.9%，其中，中國出口88.7億美元，自緬進口46.7億美元，同比分別增長11.6%和32.0%。同期，中資企業在緬新簽工程承包合約金額47.7億美元，同比增長238.1%。據悉，雙方正推動中緬經濟走廊由概念規劃進入實質建設階段，以將其打造成中緬共建「一帶一路」的標誌項目。此外，雙方亦在努力加快推進皎漂經濟特區、中緬邊境經濟合作區等項目。

孫興杰指出，緬甸近年經歷了國家建設和經濟發展的轉型，面臨不少挫折和困難，而中國則給予緬方一以貫之的支持。2019年緬北地區再起衝突，中國態度鮮明地表示，尊重緬甸的主權獨立和領土完整，堅定支持緬甸和平進程，中方已經並將繼續為此發揮建設性作用。

對中國外交佈局而言，周邊鄰國始終是優先方向。孫興杰表示，中緬關係在新中國外交史上具有重要意義，和平共處五項原則最先用於中緬關係，奠定了新中國對外政策的思想基礎和行動準則。如今，中緬合作是深化湄瀾（瀾滄江-湄公河）合作機制、構建孟中印緬經濟走廊的關鍵。因此，中緬關係良好，不僅有利於雙方，也是周邊外交不可或缺的一環。

6國共創 瀾湄機制合作空間大

分析人士指出，中緬近年在瀾湄合作機制下亦取得了積極成果。這是沿岸中國、柬埔寨、泰國、老撾、緬甸、越南6國共同創建的新型次區域合作機制，未來仍有較大合作空間。中緬簽署瀾湄合作首批項目協議後，中方資助緬方約240萬美元開展10個項目，包括湄公河緬甸萬崩港擴建可行性研究、水稻良種培育及優化種植、水果與蔬菜安全優質種植技術、青年文化交流以及遺產保護等，目前這些項目實施順利。