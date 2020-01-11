特朗普：料美大選後簽第二階段協議

稱華將購400億美元農產品

特朗普推動第二階段談判的同時，中美雙方還在緊鑼密鼓地準備簽署第一階段經貿協議。關於首階段經貿協議具體內容，目前外界只能猜測和分析，特朗普周四在接受ABC電視台聯網台採訪時宣稱，做為第一階段協議的主軸，中國2020年可能採購400億美元美國農產品。不過，中方從未承認有這一承諾。

特朗普還說，「我們將於1月15日和中國簽署重大協議——我認為將是在1月15日，或之後不久，但我認為會在1月15日。」

他稱美中貿易談判第二階段「馬上開始」；對於開啟第二階段談判，中國商務部新聞發言人前日指出，沒有情况可以通報。

美國之音報道，在首階段協議簽署前夕，周四在紐約舉行的一場有關中國經濟的研討會，針對這一協議，中國經濟學家多予以積極肯定。北京大學國家發展研究院教授盧峰說，第一階段協議盡管還沒達到很多人想要的理想結果，但至少是邁出了第一步，就是說有第一步就有可能有第二步，這麼往下走下去，比完全是一個僵局那肯定是一個有重大意義的突破。

（中美角力）