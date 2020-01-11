科技獎勵大會 南海造島神器獲特等獎

絞碎岩石暗礁 噴出填海

國家主席習近平出席大會並為獲獎代表頒獎。習近平首先向原中國船舶重工集團公司第七一九研究所黃旭華院士和中科院大氣物理研究所曾慶存院士頒發獎章、證書，並請他們到主席台就座。

新華社報道稱，黃旭華院士為了中國的核潛艇事業，隱姓埋名、以身許國，闊別家鄉30載，用最「土」的辦法解決了一個個尖端技術問題，使中國成為世界上第五個擁有核潛艇的國家。曾慶存院士提出「半隱式差分法」，是世上首個用原始方程直接實際預報天氣的方法，這一算法至今仍是世界數值天氣預報核心技術的基礎。

昨日的大會，共頒發國家自然科學獎46項，國家技術發明獎65項，國家科學技術進步獎185項；授予10名外籍專家國際科學技術合作獎。包括如諧音「石破天驚」，被譽為「造島神器」的中國第一艘自航絞吸挖泥船「天鯨號」，能自己航行至指定水域，用絞刀絞碎堅硬的岩石和暗礁，被攪碎的沙石混合海水可被「噴射」到6公里以外的地方，令中國在短短數年時間，即在南海的南海群島海域建造出多個巨大的人工島。

港大理大參與科研獲獎

另據中新社，香港大學、香港理工大學參與完成的5項科研成果，亦分別榮獲了本年度國家自然科學獎、國家科學技術進步獎等獎勵。其中，香港大學林參作為主要完成人之一參與的「時延系統的魯棒控制理論與方法」項目，榮獲國家自然科學獎二等獎；理工大學作為主要完成單位之一參與的「紡織面料顏色數字化關鍵技術及產業化」項目，理工大學、香港大學作為主要完成單位參與的「腦卒中後功能障礙中西醫結合康復關鍵技術及臨床應用」項目等4個項目，均榮獲國家科學技術進步獎二等獎。