採訪手記：總部黨工精神面貌 藍營熱情綠營爽快

國民黨多長者志工 做事偶有卸責

去凱道體驗過韓國瑜人海氣勢的人，雖會對浩大的氣埸嘆為觀止，但回頭想一想會驚覺，「怎麼年輕人這麼少」。在熱熱鬧鬧的國民黨總部，看到的志工也都是長者。他們熱情而精力充沛，接待一批批由各地趕來觀選的人士，要求他們肅立及向孫中山銅像三鞠躬，非常有儀式感。但聽觀選的人士稱，他們聯絡國民黨部門時，無人肯負責，總是推給別的部門，所以行程遲遲定不下來，後來終於確定時間了，但由誰出面接待，回答永遠是「來了就知道了」。就在昨天，聽說有觀選人士在國民黨總部聽選情介紹，突然有黨部的人闖進來，喝到 : 「你們怎麼能在這裏介紹選情」。

無黨派者：民進黨答應的一定做

很多人都說看國民黨造勢很「壯觀」，民進黨這點就不行。不過常和民進黨打交道的無黨派者說，找民進黨辦事總是很爽快，「而且答應的事一定會做」，因為他們年輕。年輕不一定是年紀，還代表了一種精神面貌和態度。在民進黨總部沒有競選的喧囂，只有年輕黨工在默默地工作，有趣的是他們門口也有一幅相，那是當年18位創黨人士的合影。

明報記者

（台灣大選）