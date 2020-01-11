專家：港反修例效應 韓流奇蹟難重現 指宋𠝹泛藍票 料立委過半靠最後動員

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學者：料輸蔡逾200萬票

台灣師範大學政治研究所所長、教授曲兆祥對本報表示，從目前掌握的選情分析，實際上勝負已定，2號韓國瑜和3號蔡英文的差距應在15%至18%之間。曲兆祥稱，估計今次的投票率在68.5%左右，按中央選舉委員會公布的選民1931萬多計算，約1300萬，如果以每1%等於14萬選民的話，韓國瑜估計有210至260萬票左右的差距，無緣問鼎2020台灣總統寶座。

「倘無突發事件難翻盤」

趨勢民調總經理吳世昌亦認為，盡管綠營仍擔心韓國瑜翻盤，而且沒到投票這一刻，「什麼都可能發生」，像上屆在選前之夜就發生「周子瑜」事件，但現在看來韓成功的機會不高。吳世昌認為，因為親民黨候選人宋楚瑜「攪局」，韓國瑜的票會被拖低，最終宋楚瑜得票約佔10%，比上屆12.6%要低；蔡英文得票約佔52%左右，剩下的就是韓國瑜的得票率，「估計要輸200萬票左右」。

專家：亡國感反修例 首投族多泛綠

韓國瑜的表現不理想，原因很多，曲兆祥認為，藍營支持者中，可能有人不喜歡韓而選擇不投他的票，即使今次上年紀的選民有所增加，對藍營的幫助卻不一定很大。但香港反修例事件，對台灣年輕人有一定的刺激作用，加上綠營成功操作亡國感，所以在新增的過百萬首投族中，主要傾向是投綠營的票。

吳世昌也認為韓國瑜雖有350萬左右的堅定支持者，無論在哪裏造勢，場面都很熱鬧，但就沒有「外溢效應」，泛藍陣營中不喜歡他的知識界或經濟人士，可能就不會投他的票，「畢竟他們對韓國瑜沒信心，覺得他經驗不足，不夠資格」。另外，香港反修例運動，也令年輕人產生對大陸的不信任感，提升了蔡英文的選情，「蔡英文在6月贏了賴清德後，選情才開始上揚，就說明這點。相反，韓國瑜選總統7月定案，但8月我們即發現他的民調已經不行了」。

欠經驗不夠資格 韓失知識界藍票

雖說總統選舉幾乎大局已定，曲兆祥和吳世昌均稱立委選舉藍綠勝負難料。吳世昌說，72個立委選區，有17、18個看不出勝負。但認為民進黨仍可能贏得最多席位，「應在55至60席，最壞是不過半」。他又說，國民黨立委應在45至50席左右，其中會被民眾黨瓜分一部分議席，大概4至5席。至於親民黨最多得兩席，低過上屆的3席。

（台灣大選）