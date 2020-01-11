最後造勢 「護民主」對「拼經濟」 蔡：民主是不用擔心催淚彈 韓：台澎金馬一起衝

明報記者 劉利 劉曉宇 賴俊傑 台北報道

選前之夜，民進黨蔡英文晚間先抵達高雄鳳山造勢會場，支持者現場高喊「光復高雄」、「凍蒜凍蒜（意指當選）」，氣勢逼人。主辦單位晚間8時左右宣布晚會已超過30萬人。蔡英文上台表示，「明天的大選是改革與非改革的對決，決定台灣及年輕人的未來，亦決定台灣在大陸的壓力下，能否作出民主自由的選擇」。她批評對手國民黨韓國瑜信口開河、支持九二共識，不抵擋一國兩制，一旦韓國瑜當選，台灣會一步步變成香港，台灣會鎖在大陸。

凱道會場有人揮光復香港旗

民進黨在台北凱道造勢晚會稱有53萬人出席，許多民眾穿著蔡英文藍綠色競選外套，揮舞旗幟、熒光棒表示支持，還有人揮動「光復香港」旗幟。會場內除了年輕人，亦有不少是全家老少出動。李先生攜妻女下班後來到現場，他認為國民黨只為如軍公教（軍人、公務人員、公立學校教師）等權貴謀求利益，民進黨較能代表百姓。作為首投族的女兒表示，看到香港發生的事讓自己及身邊同齡人感觸良多，認為年輕人應對政治多些關心。

首投族女生：見港情况同輩感觸良多

蔡英文上台發言，再度提及香港，強調「民主這條路走得很久也很辛苦，民主不是天上掉下來，經過無數人抗爭、犧牲」，「現在輪到你們走到這條路上，全世界、尤其香港年輕人都在看你們怎麼走這條路」。她高呼香港已為台灣示範一國兩制不可行，明天換台灣向世界示範民主價值是可能的。她又提到，「今天不管任何人只要合法申請集會遊行，警察會保護人民，不用擔心水炮車、催淚瓦斯，不會有警察突然警棍打到頭破血流，這就是民主」。行政院長蘇貞昌發言表示，香港沒有主權，認為只有「自己作主」才不會如香港一樣；批評國民黨親大陸，與大陸同一鼻孔出氣，又以豬瘟批評大陸「豬都管不好還想管台灣」。

韓國瑜昨晚在高雄夢時代廣場舉行造勢，女兒韓冰亦有到場支持，將現場氣氛推至高點；主辦單位宣布現場人數破50萬。高雄副市長葉匡時帶領市府團隊上台，他表示，韓國瑜上任後路變平了，「大家才知道不用每年都淹水了」；又稱只有韓國瑜當選，南方才會崛起，請大家送韓國瑜進「總統府」。

韓誓言讓南台灣崛起 南北雙引擎發展

韓國瑜壓軸致辭表示，一年多以前，一場驚心動魄、精彩絕倫的縣市長選舉，神奇的市長誕生了，他感謝勇敢的高雄市民參與，讓全亞洲、全世界華人對高雄產生高度興趣。他說，「南台灣民眾30多年來這麼愛民進黨，一心一意一生只愛一個黨」，但他必須戳破神話，「你們愛的民進黨已經變了，不再是當年有良心、理想的政黨」。

韓國瑜又說，現在已經2020年，南部還沒有國際大機場，他保證他對南部的愛、期待南台灣崛起的心絕對是總統候選人中最熱烈的。他說未來台灣一定要南北雙引擎發展，帶動中、東台灣以及離島，台澎金馬一起往前衝，重新找回台灣驕傲、贏得周邊國家的尊重，讓全世界為中華民國努力發出讚歎。韓國瑜最後呼籲選民今天用選票翻轉台灣命運，高喊「中華民國萬歲」。

（台灣大選）

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