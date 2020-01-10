採訪手記：兩個俊男的較量

【明報專訊】到了台北，很多人都說總統選舉已沒有懸念，反而立委的爭奪戰激烈而充滿變數，其中台北的蔣萬安和吳怡農的「惡鬥」最有看頭。這不僅是代表國民黨的蔣萬安和代表民進黨的吳怡農之間政黨藍綠之爭，也是兩人政治世家背景的比拼，還是「俊男」之間吸引力強弱的「面子」之爭。
蔣萬安的父親是蔣經國的庶子蔣孝嚴，吳怡農的父親吳乃德是中央研究院研究員，伯父則是民進黨大老吳乃仁，兩人背後都有父輩深耕的印記。所不同的是蔣萬安出道早，這次角逐的是立委連任；而吳怡農則是政壇初哥，挑戰的不僅是傳統藍營的票倉，還是國民黨的明日之星，這也使得這場兩個男人之間的較量變得更有戲劇性。
說好了去拜訪兩人的競選辦，卻不抱着見到蔣萬安和吳怡農的希望，果然，兩人都出門掃街拜票了。在蔣萬安競選辦，人人神色凝重，歡迎來訪，卻拒答問題。反而吳怡農競選辦很熱鬧，門口擠滿了人，幾位大媽說她們這裏一直是藍營的天下，現在出了吳怡農，終於讓她們覺得會有一些改變了，「我們不是選政黨，而是選對的人」。吳怡農父親吳乃德也在競選辦打點，他對兒子放棄美國籍走上從政之路一點也不後悔，還透露現在兒子和對手的選情是「五五波」。感覺上兩邊的氣氛很不一樣，一個怕輸，一個敢贏。