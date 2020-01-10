採訪手記：兩個俊男的較量

蔣萬安的父親是蔣經國的庶子蔣孝嚴，吳怡農的父親吳乃德是中央研究院研究員，伯父則是民進黨大老吳乃仁，兩人背後都有父輩深耕的印記。所不同的是蔣萬安出道早，這次角逐的是立委連任；而吳怡農則是政壇初哥，挑戰的不僅是傳統藍營的票倉，還是國民黨的明日之星，這也使得這場兩個男人之間的較量變得更有戲劇性。

說好了去拜訪兩人的競選辦，卻不抱着見到蔣萬安和吳怡農的希望，果然，兩人都出門掃街拜票了。在蔣萬安競選辦，人人神色凝重，歡迎來訪，卻拒答問題。反而吳怡農競選辦很熱鬧，門口擠滿了人，幾位大媽說她們這裏一直是藍營的天下，現在出了吳怡農，終於讓她們覺得會有一些改變了，「我們不是選政黨，而是選對的人」。吳怡農父親吳乃德也在競選辦打點，他對兒子放棄美國籍走上從政之路一點也不後悔，還透露現在兒子和對手的選情是「五五波」。感覺上兩邊的氣氛很不一樣，一個怕輸，一個敢贏。

（台灣大選——倒數第1日）