國政座談：統獨交下世代決定

趙建民在與香港觀選團成員交流時，首先批評民進黨扭曲韓國瑜的兩岸政策，抹黑韓支持一國兩制支持統一，「真不知從何說起」。他說香港回歸後才有一國兩制；台灣沒回歸，何來一國兩制，「根本不存在這個問題」。他又表示，台灣大部分人都不贊成統一，但又不能反對統一，因為「憲法中有說到統一，我們不能違憲」，他認為現在講統講獨的條件都不成熟，應交由下一個世代來決定。

趙建民說，他們反對獨立，是因為「中華民國」已存在109年了，「難道認為台灣是中華人民共和國的一部分，才要獨立？」所以他們反對台獨就被執政黨說是支持統一，「完全是誤會」。因此現在也沒有一國兩制的問題，總統蔡英文說九二共識就是一國兩制，「不知她講到哪裏去了，不知道她胡言亂語些什麼。」

趙建民：明日台灣是自我矮化

對於香港問題，他說不希望香港亂下去，希望特區政府能和示威者尋求一個解決的辦法。不像執政黨想香港亂，「它好繼續撿槍，還說假如韓市長（國瑜）當選，香港今天就是台灣明天，可是這怎麼可能一樣，你們已回歸，我們是中華民國，這種說法就是自我矮化。」

趙建民稱，他說的這番話只代表韓營，但不代表國民黨。他有信心有智慧和大陸保持和平，得到起碼的尊重，「那可是一個體積大台灣60倍的地方」。

（台灣大選——倒數第1日）