總統府前凱道成兵家必爭地 韓國瑜「百萬庶民」 蔡英文今選前造勢

國民黨主席吳敦義、台灣前總統馬英九、國民黨榮譽主席連戰等藍營政治人物昨日到場助選。下午大會未開場，主辦方已宣布有10萬人。開場後人群繼續湧入，凱道一片旗海飄揚。8時45韓國瑜出場時，現場氣氛達到最高潮，許多人大呼「總統好」，韓見此情景則眼眶泛紅。

吳敦義馬英九連戰到場助選

韓國瑜、副總統候選人張善政偕太太四人同台。歷經「王小姐」風波，韓國瑜與李佳芬的夫妻互動備受社會關注。這是風波後二人首度同台。另外，前年「九合一」地方選舉中勝選的「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜都現身挺韓，成為三人當選市長後少見的「燕子、漢子、禿子」大合體。在黨內展現團結之際，總統初選後與韓國瑜留下罅隙的前立法院長王金平仍未現身。

韓國瑜表示，有很多海外僑胞來到現場，大家都是尋求改變。他引用《雙城記》的開場白，稱這是最好的時代，也是最壞的時代，中南部百姓2016年最支持民進黨的，「現在日子過得最苦」，批評民進黨執政變「金光黨」，能貪就貪、能撈就撈，這三年半的執政「讓中華民國、台灣人民、自由民主以及年輕人沒有退路」，他還抨擊民進黨「藉着課綱將中華文化一刀刀切斷」，稱現時台灣無法加入國際貿易協議，人民沒有國際地位。要解決這些問題，1月11號要投票讓貪汙腐敗的民進黨下台。

海外台胞：維持中華民國 才對香港最好

身著「鋼鐵韓」夾克的Daniel是海外台胞，34歲的他亦是一位首投族。他對本報記者表示自己從美國洛杉磯特地回台投票，因認為這次選舉「攸關中華民國未來4至8年發展」，覺得民進黨「不能保衛中華民國」，又說「只有維持了中華民國，才是對香港同胞最好的幫助」。73歲的陳凱說國民黨存在官僚及貪腐等很多問題，但他支持韓國瑜這樣的庶民總統，認為能夠代表人民心聲。

近晚9時半韓國瑜致辭後，國民黨立委許淑華在台上高喊「現場人數已經100萬」，並號召「百萬庶民對着總統府怒吼」，向蔡英文陣營嗆聲。不過，不少網民對人數提出質疑，稱「凱道能塞90萬，台北能住1億人」。在台媒體人則評價晚會人數「感覺和九合一在高雄時差不多」。

昨晚無黨籍立委候選人林昶佐在龍山寺廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前造勢晚會。蔡英文約在晚間9時40分登場，全場民眾起身搖旗，高喊「凍蒜」（台語「當選」諧音）。蔡英文說，香港已經證實一國兩制的失敗，民主跟威權無法同時存在，任何政黨若對此議題模糊、曖昧，都是拿台灣的未來作為賭注，一定要用選票告訴世界，台灣不接受一國兩制。

明報記者：劉利 劉曉宇 賴俊傑 台北報道

（台灣大選——倒數第1日）