春運人次料30億 當局稱有防疫措施

民航旅客料7900萬人次創新高

中新社報道，趙辰昕在記者會上指出，春節前客流較為集中，高峰時段鐵路部分重點方向運力會比較緊張，高速公路部分區段通行壓力也會較大。中國民航局總飛行師萬向東稱，今次春運民航旅客運輸量預計將達7900萬人次，比去年增加約8.4%，創歷史新高，其中國際出行主要集中在日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等周邊國家。

大雪襲長江下游 多空路受阻

不過，前日夜晚和昨日大雪突襲長江下游地區，部分空中航路受阻，江蘇南京祿口國際機場多個航班延誤，長江下游江面能見度下降，多條高速公路限速。而在眾多農民工打工的廣東，昨日上午已提前開行春運增開列車，從廣州出發，途經湖南、湖北，歷時28小時，最終抵達四川渠縣。

民航局：旅客未見肺炎患者

對於武漢肺炎，萬向東表示，截至目前，民航旅客中還沒有發現相關肺炎患者情况，民航局將保持密切關注，並加強與衛生部門的聯繫。他說，中國所有運輸航空公司的飛機都配備了應急醫療箱、衛生防疫包等用品，同時機場的醫療應急救護設備也非常齊全，可以確保醫學緊急事件處置地空有效銜接。如果有旅客在乘坐航班時出現突發疾病，航空公司和機場可以及時啟動應急措施，確保旅客能夠得到相應救治。

國鐵集團副總經理李文新也稱，目前沒有接到相關疫情報告，將按國家規定做好運輸環節相關防控工作，堅決杜絕疫情通過鐵路站車傳播。交通運輸部總工程師汪洋指出，將重點做好旅客出行量大的區域消毒監測防護措施，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域。