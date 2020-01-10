京專家：方向積極 美內鬥成關鍵

稱美堅持貿戰恐得不償失

中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東接受本報採訪時表示，中美貿易戰持續了一年多，雖然美方一再極限施壓，但實際上美方並沒有達到他們的既定目標。賈秀東解釋稱，「中美經濟高度依存。美方的每次極限施壓措施都會引起全球市場的波動。中美貿易戰不符合雙方甚至世界經貿利益。」他說，美國發動貿易戰的原因，除了實際的經濟利益外，美方國內亦有派系希望能夠製造機會拖慢中國特別是在科技領域的發展。但由於中國對美方發動貿易戰的態度一貫是「不願打，但如果美方打則奉陪。」這使美方在貿易戰現階段，持續堅持很可能得不償失。與此同時，美國大選在即，特朗普政府為選票考量亦有暫時停戰的需求。

不過賈秀東強調，美國內部對貿易戰立場和態度並不一致。「在貿易戰中，可以看到美國各種集團的不同表態，實際上是不同集團的利益訴求。各界利益集團的訴求又是互相矛盾的。以企業為例，參加歷次加徵關稅聽證會九成以上企業都持反對意見的。究竟是先顧及經濟利益，將戰略利益暫放一放，還是持續戰略利益，將經濟利益先放一放，要視乎美國內部不同集團訴求的權衡。」

明報記者

（中美角力）