商務部：劉鶴13日訪美 簽首階段協議 打破一月沉默 稱應美方邀請

稱無可透露第二階段信息

商務部發言人高峰昨在例行記者會上表示，中美雙方團隊正就協議簽署的具體安排密切溝通，但未針對協議的具體內容作更多說明，又說「關於第二階段的磋商，目前我沒有更多的信息可以透露。」

路透社報道，高峰表示，中國將繼續按照世貿組織規則和入世承諾，完善小麥、玉米等關稅配額管理辦法，將在市場化條件下充分使用配額，這與擴大美國農產品進口並不矛盾。在擴大進一步提高貿易便利化水平方面，他介紹，商務部正在對已有的4個進口貿易促進示範區的相關工作和運行情况作評估、總結，新的示範區建設將充分考慮東、中、西部區域佈局協調發展，充分結合地方特點和優勢，充分整合政策資源，積極穩妥有序地推進。

至於美國日前發布的一份旨在限制人工智能軟件出口的條例，高峰強調，希望美方糾正泛化國家安全、濫用出口管制措施的錯誤做法，為各國企業開展正常的貿易與合作創造有利的條件。他指，限制和干擾正常的國際合作不僅會損害有關企業、包括美國企業的利益，而且會引起市場對美國貿易投資環境、創新環境的擔憂，影響國際產業鏈的穩定。

稱「堅持走自主創新道路」

高峰表示，中國人深知封閉自己會帶來什麼，中國在開放條件下科技進步，「我們將堅持走自主創新的道路，同時更加開放，推動科技創新分享科技成果。」

特朗普曾在去年12月31日在Twitter透露，他將於1月15日與中方在白宮簽署首階段協議，中方高層代表出席。他又稱，稍後他將訪問北京開始第二階段的貿易談判。此後多日中方都未作出任何回應。彭博社隨後引述知情人士指，劉鶴團隊將於13日訪美，15日簽協議。

環時曾發文稱需解決最終細節

此前，中方多日來的沉默引發外界猜測，內地官媒《環球時報》海外版6日還發表題為「中美不應急於簽署第一階段協議」的評論文章表示，從中美雙方先前的官方聲明差異來看，顯然協議還有一些最終細節需要解決；美方單方面發布的相關信息也尚未得到中國官員公開確認。

（中美角力）

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