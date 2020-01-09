權健傳銷案 公司罰1億老闆囚9年

新華社報道，法庭查明，自2007年起權健公司以高額獎勵為誘餌，引誘他人購買成本與售價嚴重背離的產品成為會員，再以發展會員的人數為依據作返利（供貨方將部分利潤給予銷售方），誘使會員繼續發展他人參加，形成金字塔式層級關係，獲取巨額利益。法庭認為案情嚴重，但鑑於權健公司及束昱輝自首，認罪悔罪，已追繳部分違法所得，作出上述判決。

2018年12月，〈百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭〉一文在內地網絡廣傳，提及病人周洋因選擇權健產品導致病情惡化、最終離世一事，牽出龐大的層壓式推銷弊案。天津當局其後成立聯合調查組，拘捕束昱輝等人。權健年營收一度達200億元，在內地有7000家門店。

受害人父親：續為女兒訴諸法律

另據《新京報》報道，周洋父親表示，他不能完全接受判決。他認為，束昱輝和權健不僅傳銷，還涉嫌虛假宣傳及在沒有認可資格下製藥，「我覺得他製售的就是假藥，他不是醫生，卻把自己包裝成神醫，他就是非法行醫」。周父說，會為周洋繼續訴諸法律。