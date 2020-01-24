粵搗針孔鏡頭集團 拘238人檢百萬成品配件

中新網報道，廣東省公安廳網警總隊去年9月接到公安部通報關於針孔攝錄鏡頭的犯罪線索，組織深圳、佛山、河源、江門、清遠、雲浮等地公安機關成立專案組偵查。調查後發現，該犯罪鏈主要由App開發、硬件生產和代理銷售3個環節組成，App開發負責為針孔鏡頭提供控制端軟件開發和服務器搭建，硬件生產則負責製造針孔鏡頭部件並將之裝嵌入手表、隨身充電器（尿袋）、打火機等，代理銷售負責售賣。這條非法產業鏈以公司作為掩護、以工廠作為偽裝，以產銷保安器材為名生產和銷售。

偽裝鐘表拖板衣帽 雲端存錄像

警方稱，這類針孔鏡頭外觀逼真，可偽裝成鐘表、拖板、路由器、帽子、鞋子等日用品，操作簡便，可直接透過網絡遠程監控錄像，並具備雲端保存功能。偵查過程中，警方發現多名不法分子購買這類針孔鏡頭，安裝在酒店、按摩場所、單位宿舍、居民家庭等偷拍，嚴重侵犯個人私隱。

銷售他人 裝酒店按摩場偷拍

專案組最終鎖定深圳德×特力科技公司、深圳歐×發電子科技公司、深圳皇×科技公司、深圳捷×快線科技公司、佛山晟×騰龍電子商務公司等多個涉案公司。去年11月13日，廣東省公安廳組織相關地市展開集中收網行動，分赴深圳、佛山、浙江杭州、廣西南寧等地拘捕238名疑犯，搗破40個製售針孔鏡頭的地點，檢獲100多萬個針孔鏡頭成品、半成品、配件，扣押大批服務器、生產設備等涉案物品。

一年破近3000網絡罪行 拘萬人

另外，廣東省公安廳透露，去年在「淨網2019」專項行動中偵破2960多宗網絡罪行，刑事拘留逾1萬人。目前廣東已納入防護的約1萬個重點行業信息系統和黨政機關網站中，警方去年共發現、整改6352個網絡高危隱患，監測攔截2461萬次網絡攻擊，封堵60多萬個IP，發現及處置2116宗網安事件。