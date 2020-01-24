深圳GDP增長7％達2.6萬億 料拋離港

《21世紀經濟報道》報道，陳如桂在工作報告中訂出今年經濟社會發展的主要預期目標，地區生產總值增長6.5%，地方一般公共預算收入增長4.5%左右，完成40項民生實事，新增就業15萬人，城鎮登記失業率控制在3%以內，完成節能減排目標任務。

去年前三季民間投資僅增3%

深圳的GDP在2018年保持7.6%增速。2019年上半年的GDP增速也仍有7.4%，前三季度降至6.6%，全年回升至7%左右。報道稱，這顯示深圳經濟增長「失速」，根據深圳統計局的數據顯示，2019年前三季度，全市固定資產投資增長17.9%，但民間投資僅增長3%。

深圳原副市長、哈爾濱工業大學（深圳）經管學院教授唐杰分析，在經歷經濟高速成長、企業大量投資的階段後，企業在投資方面會暫時觀望。他說：「我覺得現在就是調整期，當然有特定的誘因。很多公司都說我技術怎麼好，但我現在就是賺不了錢，彌補不了投資。也許兩三年後，調整完之後，比如AI（人工智能）領域就真正出現了一批可以賺錢的公司。我覺得這是技術革命過程當中，不確定因素的表現。」

深圳GDP於2018年首度超越香港，成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。而到2019年更是開始拋離香港。據本港統計處去年10月公布本地生產總值預先估計數字，本港第三季GDP按年跌2.9%，遠遜預期，亦遠遜於第一季的0.6%和第二季的0.4%增長。2019年全年經濟可能呈現負增長。