深圳GDP增長7％達2.6萬億 料拋離港

【明報專訊】深圳國內生產總值（GDP）開始拋離香港，據深圳市長陳如桂昨日在深圳市六屆人大八次會議開幕作政府工作報告時宣布，2019年該市生產總值超過2.6萬億元人民幣，增長7％左右，提前完成十三五規劃目標任務。對比前三季度GDP的6.6%增速，全年增長略回升。
《21世紀經濟報道》報道，陳如桂在工作報告中訂出今年經濟社會發展的主要預期目標，地區生產總值增長6.5%，地方一般公共預算收入增長4.5%左右，完成40項民生實事，新增就業15萬人，城鎮登記失業率控制在3%以內，完成節能減排目標任務。
去年前三季民間投資僅增3%
深圳的GDP在2018年保持7.6%增速。2019年上半年的GDP增速也仍有7.4%，前三季度降至6.6%，全年回升至7%左右。報道稱，這顯示深圳經濟增長「失速」，根據深圳統計局的數據顯示，2019年前三季度，全市固定資產投資增長17.9%，但民間投資僅增長3%。
深圳原副市長、哈爾濱工業大學（深圳）經管學院教授唐杰分析，在經歷經濟高速成長、企業大量投資的階段後，企業在投資方面會暫時觀望。他說：「我覺得現在就是調整期，當然有特定的誘因。很多公司都說我技術怎麼好，但我現在就是賺不了錢，彌補不了投資。也許兩三年後，調整完之後，比如AI（人工智能）領域就真正出現了一批可以賺錢的公司。我覺得這是技術革命過程當中，不確定因素的表現。」
深圳GDP於2018年首度超越香港，成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。而到2019年更是開始拋離香港。據本港統計處去年10月公布本地生產總值預先估計數字，本港第三季GDP按年跌2.9%，遠遜預期，亦遠遜於第一季的0.6%和第二季的0.4%增長。2019年全年經濟可能呈現負增長。