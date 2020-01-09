採訪手記：「台灣旺角」 陸客去，港人來

不乏抱持這樣想法的台灣人。記者乘坐台北的士，聽司機抱怨民進黨上台後「經濟不景氣」，一小時只能做一兩百元生意（約25至51港元），希望能用投票翻盤。有本地人說，看基層怎麼投票，的士司機就是參考，由此可見一斑。

「換了一群人，換了玩法」

大陸自去年8月起禁止赴台自由行已有5個月，在西門町從事酒店業的Jason告訴記者，9月後明顯感覺「少了很多遊覽車」。9月移居台灣的香港人陳錦源說，比起幾年前在台讀書，現在「金髮碧眼的西方遊客多了」，尤其桃園看到不少背包客，「只是換了一群人，換了一種玩法」。

Jason覺得西門町「多了好多香港人」，再細問，原來是這裏本身吸引香港旅客，陸客少了，港人成了主力。記者走在街頭不時聽到廣東話，想起有港人形容此地為「台灣旺角」，轉角竟見到一家「旺角石頭火鍋」。

台灣觀光局周一公布去年赴台旅客1184萬人次，比前年增77萬，其中陸客約271萬人，比2015年最高峰少約147萬。不論「多元化」還是「不景氣」，又是否影響選舉，幾日後或許會有答案。