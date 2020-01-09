稱民調早失可信度 陸配群體：韓國瑜必勝

「韓的場子氣氛熱，蔡的冷清」

以推動兩岸和平為黨綱、由陸配新住民代表發起的中華新住民黨，創黨主席陳芷筠向本報記者表示，她去過藍綠的造勢現場，認為「韓國瑜的場子氣氛很熱，蔡英文的冷冷清清」，而民調因已經被韓國瑜擾亂，早已失去可信度。娶了廣州太太的中華兩岸婚姻協調促進會理事長鍾錦明，對現場氛圍有相同看法，惟稱擔心「隱性選民」的情况再度出現，「朱立倫上一屆場子也很熱，後來卻敗選」。

目前陸配來台6年後可入籍台灣，大陸以外地區則是來台4年，要擔任公職需再等10年。陳芷筠2003年來到台灣（當時入籍需等8年），若她想「考公務員」需等到2021年，「像越南菲律賓這些地方（的配偶），都是拿到身分（證）就可以考」。馬英九上台前，陸配入籍需時8年。陳水扁執政時，民進黨曾提出將之增至11年。鍾錦明形容，「2000年到2008年間，陸配受的苦最多」。他自言長期為陸配權益奔走，當時率領百名陸配到立法院陳情，要求開放大陸配偶赴台自由行。

嘆權益不及外國人 倡降入籍門檻

陳芷筠認為大陸和台灣「文化相近、語言相通，明明沒什麼障礙，想服務社會卻處處受限」，等到不受限時，陸配也臨近退休年齡，早已心有餘而力不足。因此認為陸配應該積極參與政治，希望能將6年減為4年、10年減至5年。

目前台灣新住民群體逾50萬人，主要為陸配及其子女，數量與原住民相若；其中取得台灣身分證的有13萬人，扣除未滿20歲者，擁有投票權的人數應再小於此數。