藍綠爭立委過半 學者指皆不可能 57席做最大黨 民進黨稱40席「有把握」 國民黨：有信心

明報記者 劉曉宇 賴俊傑 台北報道

上屆大選民進黨大勝，在立法院113個議席中取得68席，成為最大黨。民進黨主席卓榮泰昨在台中隨車隊掃街時表示，許多地方議員在躍升國會立委的選戰中，各地戰績不錯，很早就鎖定激戰區助選，希望民眾支持、國會可過半。

民進黨指最少15席勝負難料

不過，民進黨秘書長羅文嘉在接受電台專訪時表示，區域立委約有15個選區陷入膠着，有40席「比較有掌握」。他認為最少有15席勝負難料，將影響民進黨立委席次是否過半，是目前最擔心、無法掌握的部分；又認為政黨票（不分區立委）票數可能會十分關鍵。他又批評，國民黨主席吳敦義把自己列入不分區立委名單，是希望維持權力，稱「民進黨雖有派系，但名單內沒有卓榮泰、羅文嘉，而是把民主留給下一代、留給更多人」。

國民黨稱接報投票日有人作弊

對於立委選舉，國民黨亦表示審慎樂觀，同時稱有信心立委議席過半。國民黨副秘書長杜建德說，國民黨不分區立委預計有14至16席，目前台北新北及桃園選情穩定，南部會有突破性的議席增長，對立委過半有信心。杜建德又向中選會喊話，促嚴格要求全台17,226個投票兼開票所主任管理員，在開票前公布領票總數，完成開票後，有效票、無效票及廢票等除要與領票數符合，還要公布未領票數，以防「空白授權」情形發生。他又稱收到消息稱，投開票期間可能會「停電」，發生奧步（閩南語，意指作弊）。

不分區立委共34席，2016年民進黨共奪18席，國民黨得11席，親民黨有3席。有學者認為，經歷2018年九合一選舉後，無論勝負，其效應似乎都無法延續到今次選舉。台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳表示，國民黨和民進黨在立委選舉中都不可能取得過半數議席，因為這兩大政黨都沒有亮點，立委議席只是他們政治酬庸、分贓的方式，「兩黨各取得40席有可能，但一定不會過半」。

「兩黨欠亮點 小黨策略得當」

鈕則勳說，反而小黨很有亮點，而且目標明確，策略得當，「像柯文哲（民眾黨主席）就追打民進黨，時代力量的黃國昌則狙擊韓國瑜（國民黨總統候選人）」，他認為這些都是搶票關鍵。鈕則勳估計「民眾黨至少可贏得5至6個議席，時力也可能有3席」，至於親民黨，「他們和民眾黨有很多重疊的地方，黨主席宋楚瑜選了這麼多次總統，套路早被人識穿了，估計他們要守住3席有些困難」。

（台灣大選 倒數第2日）

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