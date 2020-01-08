拖欠農民工薪水 罰賠金額五成

【明報專訊】國務院常務會議上月4日審議通過《保障農民工工資支付條例》，要求按約定及時足額支付農民工工資，將由今年5月1日開始實行。昨日在國務院政策例行吹風會上，人力資源和社會保障部勞動監察局長王程指出，新條例將繼續對「拖欠農民工工資黑名單」嚴格實施聯合懲戒。
澎湃新聞網報道，人社部2017年9月印發《拖欠農民工工資黑名單管理暫行辦法》，並於2018年1月1日起實施，新條例重申對黑名單的聯合懲戒，並作出一系列具體懲罰規定與措施。
王程稱，這次出台的新條例規定，對列入拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單的用人單位、法定代表人（實際控制人）、主要經營管理人員，有關部門應在政府資金支持、政府採購、招投標、生產許可、資質審核、融資貸款、市場準入、稅收優惠、評優評先、高檔生活消費等方面予以限制，並限制乘坐飛機、動車、列車軟臥、輪船二等以上艙位等。對拒支付、拖欠工資的，可依法申請強制執行，涉嫌犯罪的移送司法機關處理。
司法部立法三局局長王振江表示，新條例還規定，對違反規定拖欠農民工工資的，依照有關法律規定執行，即由人力資源社會保障行政部門責令限期支付；逾期不支付的，向勞動者加付應付金額50%以上、100%以下的賠償金；涉嫌構成拒不支付勞動報酬罪的，及時移送司法機關追究刑事責任。