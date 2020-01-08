拖欠農民工薪水 罰賠金額五成

澎湃新聞網報道，人社部2017年9月印發《拖欠農民工工資黑名單管理暫行辦法》，並於2018年1月1日起實施，新條例重申對黑名單的聯合懲戒，並作出一系列具體懲罰規定與措施。

王程稱，這次出台的新條例規定，對列入拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單的用人單位、法定代表人（實際控制人）、主要經營管理人員，有關部門應在政府資金支持、政府採購、招投標、生產許可、資質審核、融資貸款、市場準入、稅收優惠、評優評先、高檔生活消費等方面予以限制，並限制乘坐飛機、動車、列車軟臥、輪船二等以上艙位等。對拒支付、拖欠工資的，可依法申請強制執行，涉嫌犯罪的移送司法機關處理。

司法部立法三局局長王振江表示，新條例還規定，對違反規定拖欠農民工工資的，依照有關法律規定執行，即由人力資源社會保障行政部門責令限期支付；逾期不支付的，向勞動者加付應付金額50%以上、100%以下的賠償金；涉嫌構成拒不支付勞動報酬罪的，及時移送司法機關追究刑事責任。