內地搜捕律師維權人士 許志永逃亡中揭真相

12月26日起，公安陸續在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地展開拘捕行動，據猜測與同月上旬多名律師和公民運動人士在福建廈門參加的一次聚會有關，與會者討論了當前社會及政治局勢，但具體內容外界知之甚少。

英國廣播公司（BBC）中文網報道，有份出席聚會的許志永稱，所謂的「廈門會議」是「公民群體的一次線下見面」，他們討論時政和中國未來，分享推動公民社會建設的經驗，「可你很難以想像，在專制的中國，這居然成為我們的罪狀」。許志永透露，因為擔心被捕，已逃亡，警方對此詢問過他的家人。

許稱政府打壓公民運動組織

他上周四（2日）在Twitter說：「12月31日，我的家被查抄，親屬被傳喚。他們在到處尋找我的下落。」許志永表示，這次大範圍抓捕不是偶然，而是蓄謀已久的。他說：「過去7年來，幾乎所有獨立存在的社會組織、群體都被打壓，公民群體一直承受着壓力。因為他們（當局）希望每個中國人都做臣民，而我們執著地想喚醒國民，做一名公民。」

46歲的許志永是北京大學法學博士，曾創辦公民運動組織「公盟」，2003年以獨立候選人身分當選北京海淀區人代，2006年成功連任，2014年因「聚眾擾亂公共場所秩序罪」被判監4年。

與許志永一同發起「新公民運動」丁家喜，2013年因參與要求官員公示財產和移民工人子女教育平權被以「聚眾擾亂公共秩序罪」判囚3年半。丁家喜上月26日在北京朋友家中被警方帶走並遭沒收手機、電腦等所有個人物品。丁家喜的朋友華澤稱，煙台前大學教師張忠順和維權人士戴振亞同日分別在煙台和廈門被山東公安帶走，涉嫌「顛覆和煽動顛覆國家政權罪」遭「指定居所監視居住」。

多人涉顛覆國家尋釁滋事被傳喚

此外，工人李英俊亦於上月26日被山東公安從福建漳州帶走，罪名不詳。黃志強、劉書慶、盧庭閣、莊道鶴、盧思位等多名律師在上月29日至本月4日間因涉嫌「顛覆國家政權罪」或「尋釁滋事罪」被傳喚，黃獲保釋，其他人則已獲釋。美國NGO「中國人權捍衛者」表示，未參加「廈門會議」的人也被傳喚，據分析他們曾在其他場合同與會者聚會過。