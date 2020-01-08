中小學教材須政治審核 禁「內容消極」

新規定禁義教學校用境外教材

中新社報道，教育部昨日對外發布《中小學教材管理辦法》、《職業院校教材管理辦法》、《普通高等學校教材管理辦法》、《學校選用境外教材管理辦法》等新規，規定國家實行中小學教材審定制度，未經審定的教材，不得出版、選用。思想政治（道德與法治）、語文、歷史課程教材，以及其他意識形態屬性較強的教材和涉及國家主權、安全、民族、宗教等內容的教材，實行國家統一編寫、統一審核、統一使用。

另外，中小學教材實行政治審核，重點審核教材的政治方向和價值導向，政治立場、政治方向、政治標準要有機融入教材內容，不能簡單化；政治上有錯誤的教材不能通過。選文篇目內容消極、導向不正確的，選文作者歷史評價或社會形象負面的、有重大爭議的，必須更換。

倡國際校用中國出版社翻譯教材

教育部的有關政策，主要針對的是在課程設計上有較大自由度、主打雙語國際教育的私立學校以及國際學校。這些學校會採用部分境外教材，以替代教育部審定的教材。不過《學校選用境外教材管理辦法》也指出，高等學校、中等職業學校、普通高中中外合作辦學機構或項目、經省級教育行政部門批准開設的普通高中境外課程項目，境內教材「確實無法滿足教學需要」，可選用境外教材，鼓勵選用中國出版社翻譯出版、影印出版的國外優秀教材。