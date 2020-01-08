首投大學生拒選韓 政黨票予時力

「民進黨也有缺點 多元利制衡」

台北科技大學四年級的小林和小黃是大選首投族，對於投票抱有相近態度。小林對本報記者表示，「總之不會投給名字裏帶『瑜』的」。小黃亦說自己不會投給韓國瑜，「不喜歡說一套做一套的人」。

二人亦認為民進黨也有缺點，所以政黨票均選擇了藍綠之外的「不算太小的小黨」時代力量，評價他們在國會的表現較好，給人感覺有做實事，並且政黨多元化發展有利制衡。

稱因港局勢年輕人更踴躍

對於過去台灣年輕人投票率不高，小黃說自己會呼籲身邊人「都去投票」，認為為了台灣未來，政治參與度很重要，「也許第一次總統投票也是最後一次」。小林則表示因香港局勢，更多年輕人會願意站出來，「不想今日香港明日台灣」。當記者問及有沒有同齡人撐韓，二人均表示「完全沒有」，「可能我們的同溫層比較厚」。

助青年返鄉投票 團體眾籌74萬

台灣青年民主協會此前發布新聞稿指出，鑑於青年至都市發展、返鄉經濟成本等結構因素，導致青年投票率普遍低於其他年齡層，該協會與台灣學生聯合會發起「2020青年民主返鄉列車」計劃，送3500名青年返鄉投票，此前眾籌已突破目標99萬新台幣、達288萬新台幣（約74萬港元），較去年九合一大選的民主返鄉列車多約3倍。

（台灣大選——倒數第3日）