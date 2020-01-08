青年票成選戰關鍵 藍綠同催谷 學者：撐蔡者較多 「分裂投票」勢致跛腳政府

旅日台青：「反送中」加重「亡國感」

蔡英文前日啟動一連5天的車隊掃街，與民進黨副總統候選人賴清德等人兵分四路向全台拉票。蔡英文昨在嘉義出席「青年返嘉鄉 為國去投票」記者會，邀請6名海外返鄉投票的年輕人分享心得。其中從東京回台投票的Wayne是桃園人政治家庭出身，父母從事民意代表工作，但他一次都沒投票給父母；他說看到大陸軍機繞台、香港「反送中」等，深覺「亡國感」是確實正在發生的事。

短片再提反修例 蔡籲台青「借鑑」

蔡英文致辭時提到，這選戰是為年輕人而戰、為台灣未來而戰，希望年輕人站出來投票。周一（6日）推出的蔡英文競選短片《大聲說話》也聚焦年輕人，甚至藉香港發生的反修例事件，指「一國兩制就是獨裁專制」，呼籲投票捍衛台灣生活的寧靜和美好。

賴清德昨在苗栗掃街亦表示，從過去台灣民主運動史到近日香港反送中運動，突顯年輕人是國家的未來、扮演了改變國家、建設國家最關鍵的力量，希望年輕人「一定要返鄉投票」。

國民黨籲沉默青年站出來

國民黨青年部昨也呼籲青年返鄉投票，青年部主任蕭敬嚴表示，其實支持國民黨的年輕朋友並不少，只是大多較沉默，但國家需要的時候，絕不會沉默，關鍵時刻一定會站出來表達意見。青年部副主任詹為元稱，「厭世代」一詞是在民進黨執政時出現，年輕朋友畢業即失業，看到薪資默默搖頭，求學時出國的留學夢難圓，批評綠營不斷炒作亡國感。

中選會昨公布總統及立委選民人數約為1931萬。20至23歲選民有311.9萬人，其中118.6萬為首投族，2015年反課綱的高中生已成為其中一員，加上30至39歲的年輕選民，總數近700萬人，佔全體選民逾三分之一，成為「首大勢力」。台灣選民今次可領3張票，分別是總統副總統票、立委票（共113席）、政黨票。不分區立委（34席）由政黨票按比例分配。

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳表示，首投族撐蔡比例應比挺韓者多一倍以上，「韓陣營的年輕族群力量很弱」，他身邊學生「幾乎沒有撐韓的」。鈕則勳認為，《反滲透法》應是韓營搶奪年輕選票的反攻點，但國民黨只有零星攻擊，黨中央、韓競總、國民黨黨團沒有形成力量，是戰術失敗。而蔡英文操作亡國感亦奏效，應會提高首投族的投票率，使其更傾向民進黨。

不過，《自由時報》引述國際政治金融專家汪浩稱，雖年輕人投票率是總統票的勝負關鍵，但「分裂投票」趨勢明顯，擔心大多數會將總統票投給蔡英文，政黨票投給小黨，這種「分裂投票」可能導致民進黨在立院無法實質過半，蔡英文執政「跛腳」，重複陳水扁政府狀况。

明報記者：劉曉宇 賴俊傑 台北報道

（台灣大選——倒數第3日）

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